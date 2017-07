Mireles convoca a autodefensas para retirar a militares de Tepalcatepec

MICHOACÁN(GH)

Desde #Michoacán hacemos un llamado a los #autodefensas para que acudan a Tepalcatepec ante el acoso militar que está sucediendo ahora. pic.twitter.com/ek6OB4Qmrx — José Manuel Mireles (@DrJMMireles) 11 de julio de 2017

#Alerta El convoy militar viene sobre nuestra comunidad, cerrito Milanés de la carretera que viene de Coalcoman, #Michoacán. pic.twitter.com/RkeLriWOMv — José Manuel Mireles (@DrJMMireles) 11 de julio de 2017

El Estado Mexicano se inventa una camioneta con armas y drogas para tratar de justificar sus agresiones a #Tepalcatepec, #Michoacán. pic.twitter.com/pb9DjVNXQm — José Manuel Mireles (@DrJMMireles) 11 de julio de 2017

Ante el operativo que realiza el Ejército contra el narcotráfico en el poblado de Tierra Caliente, el ex líder del grupo de autodefensas del municipio, José Manuel Mireles, convocó a autodefensas a levantarse en armas para exigir a militares que se retiren de Tepalcatepec.En su cuenta de Twitter, Mireles acusó al Estado Mexicano de "inventar" una camioneta y drogas con el fin de justificar sus agresiones en el municipio.Por su parte, el grupo de Hipólito Mora, fundador de los autodefensas en el estado anunció que no participará en el llamado de Mireles, a quien acusó de permitir que sicarios y narcotraficantes se infiltraran en los grupos comunitarios de defensa.El gobierno de Michoacán informó que sólo se trata de un operativo por una denuncia ciudadana que daba cuenta de la presencia de civiles armados en Tepalcatepec; sin embargo, al momento no hay detenidos.