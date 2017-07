Videgaray se reúne con equipo de Trump en la Casa Blanca

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

A pesar de que no estaba en la agenda oficial del viaje, el canciller Luis Videgaray Caso estuvo el lunes en la Casa Blanca para reunirse con parte del equipo de la administración Trump. Así lo confirmó a EL UNIVERSAL una fuente de la Casa Blanca; en cambio, no se obtuvo respuesta de fuentes oficiales mexicanas.



Según esa fuente, que pidió el anonimato, Videgaray se reunió con “altos funcionarios de la Casa Blanca” y de otras agencias gubernamentales para hablar de la agenda bilateral, sin poder detallar quiénes ni dónde se produjeron los encuentros.



Entre los temas que se trataron destacó el de comercio, con el objetivo fue seguir trabajando para que la renegociación del Tratado de Libre Comercio (Tlcan), que podrá empezar en poco más de un mes, se realice para obtener una “solución beneficiosa para los pueblos de EU y México”.



También hablaron de otros asuntos de la agenda bilateral, como inmigración y la lucha contra el narcotráfico.



La visita a dependencias de la Casa Blanca no estaba anunciada en la agenda de viaje del canciller. Sin embargo, en la tarde del lunes, EL UNIVERSAL divisó en una de las puertas laterales de entrada del edificio Eisenhower, uno de los anexos de oficinas de la Casa Blanca, un carro negro con placa diplomática de la embajada de México, lo que hacía presagiar la presencia del canciller en dependencias de la residencia del presidente de Estados Unidos.



En ese momento, ninguna instancia oficial quiso confirmar entonces la presencia de Videgaray, aunque la embajada confirmó que la matrícula del carro aparcado en las inmediaciones de la residencia del presidente de Estados Unidos correspondía a la flota de la embajada.



Según el programa oficial del viaje de dos días del canciller Videgaray a la ciudad de Washington solo incluía visitas a cinco legisladores en el Capitolio. La repartición de la agenda fue desbalanceada: mientras el primer día solo se reunión con el senador republicano John Cornyn (Texas), el martes tuvo reuniones se vio con el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, los congresistas Will Hurd y Henry Cuéllar, y los senadores Marco Rubio y Ted Cruz.



En todas sus reuniones, en las que estuvo acompañado por el embajador Gerónimo Gutiérrez, se abordaron temas de la agenda bilateral y de la relación bilateral entre México y EU, según la cuenta oficial de Twitter de la Secretaría de Relaciones Exteriores.