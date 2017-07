Video muestra a novio de Lesvy golpeándola: Abogada

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Sayuri Herrera, abogada que colabora con la familia de Lesvy, la joven de 22 años hallada muerta en Ciudad Universitaria el 3 de mayo del año en curso, aseguró que no existe video en el que pueda verse el momento en el que la muchacha pierde la vida, sin embargo, comentó que sí hay grabaciones en las que su novio, Jorge Luis "N" la golpea.



Cabe recordar que familiares y amigos de la muchacha piden que a la pareja sentimental se le investigue por feminicidio y no por homicidio simple.



La semana pasada, a través de un comunicado, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer sus conclusiones tras la investigación del suceso.



La Procuraduría capitalina determinó que Lesvy murió al asfixiarse con el cable de la bocina de un teléfono público frente a su novio, quien no intervino para impedir el deceso a pesar de poder hacerlo.

Por su omisión, Jorge Luis fue procesado el día de ayer.

En entrevista con El Gráfico, Sayuri Herrera dio su versión de lo que puede verse en los videos en los que la Procuraduría sustenta su investigación.



Herrera comentó que en el primer video que el Ministerio Público entregó al juez se ve a Lesvy y a su novio en Ciudad Universitaria entre las 18:00 y 19:00 horas del 2 de mayo.



Lesvy pasea a su perro "Tío Michael".



A las 4:00 horas del 3 de mayo, en otra grabación, en un punto distinto al de la caseta en el que se encontró el cadáver de Lesvy, se ve a Jorge Luis tomando la cadena del perro y golpeando a Lesvy en la cara, indica Sayuri Herrera.



"Ella se aproxima a él, trata de calmarlo. Pero no funciona. Momentos después él le propina unos puñetazos en la cabeza. Estos golpes son consistentes con hemorragias internas que arrojó la autopsia de Lesvy", se explica en El Gráfico.



En su informe, la Procuraduría de Justicia declara que ambos muchachos sostuvieron una discusión.



Sayuri Herrera habla de una última grabación.



En el material audiovisual, fechado a las 4:19 horas del 3 mayo, "se observa a Jorge en la caseta telefónica. Es él quien está ahí, no Lesvy.



Ella se acerca a él caminando, con su perrito. Ella ahora lleva la cadena del perro en su mano izquierda", se lee en El Gráfico:



“Y es entonces cuando la cámara aparentemente gira. Y digo ‘aparentemente’ porque nosotros tenemos dudas de que la PGJ nos haya entregado los videos sin editar”, declaró la abogada al periódico.



La abogada dice que hay otros videos en los que se ve a Jorge Luis "N" deambulando por Ciudad Universitaria después de las 4:20 horas, tras la muerte de Lesvy.



En las grabaciones Jorge deambula por el campus de la UNAM durante más de una hora.



El perro de la fallecida lo sigue y él lo patea, "entonces el animal corre en dirección a la caseta telefónica, donde Lesvy se encuentra muerta", según los dichos de la litigante de la mamá de la joven.



Hasta el momento, la PGJ no ha presentado de manera pública ningún video que haya captado la muerte de Lesvy.



EL HALLAZGO



Al momento de ser encontrado su cuerpo, Lesvy llevaba una camiseta roja, sin mangas, un suéter negro, pantalones de mezclilla raídos y tenis deportivos.



"El cabello, con rizos, espeso, cae enredado entre el cable telefónico que presuntamente la asfixió. Lo que no se ve es que el cable no está anudado. La bocina emerge entre mechones desordenados. La mano izquierda sujeta una correa de perro. La agarradera de la correa está en su muñeca, como si se tratara de una pulsera, y la cadena surge entre sus dedos pulgar e índice", se describe en El Gráfico.



La muchacha se encontraba sentada en el suelo. Su pierna izquierda estaba flexionada. Su muslo derecho descansa sobre el pie izquierdo. Sobre el muslo izquierdo serpentea la cadena de perro.



"También hay un peritaje: Un raspado de uñas que arrojó que, en la mano derecha de Lesvy, había material genético de Jorge, consistente con una maniobra defensiva. Lesvy era diestra, y en la mano izquierda llevaba la correa del perro", se informa en el medio.