Piden a la Feadle aclarar asesinatos de periodistas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, Brenda Velázquez (PAN), pidió al nuevo titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) que garantice que los asesinatos y las agresiones contra comunicadores perpetrados en México no quedarán impunes.



“El 99.7% de las agresiones a periodistas están sin castigo. Este es el sexenio más violento contra libertad de expresión. Por eso, pediremos que se apliquen las medidas necesarias para darle solución inmediata a esta problemática que afecta a este gremio”, afirmó la diputada federal por Nuevo León.



La presidenta de la comisión especial manifestó que el funcionario al frente de este organismo estará obligado a atender todos los expedientes pendientes y abiertos, para que se resuelvan los márgenes de impunidad en los delitos contra periodistas.



“Es evidente que la situación contra los periodistas y contra la libertad de expresión ha superado al gobierno de la República. Hacemos un llamado a que el próximo fiscal garantice la seguridad de los periodistas y que no solo sea un relevo sin objetivos claros”, detalló.



Por separado, el senador Marco Antonio Blásquez Salinas (PT), presidente de la Comisión de Delitos contra Periodistas, dijo que la designación en la PGR de un nuevo fiscal no es la solución a la comisión de delitos contra periodistas y su alto grado de impunidad.



El senador Armando Ríos Piter afirmó que el problema de alto riesgo de los periodistas y los medios de comunicación no se resuelve con un nombramiento, por lo que emplazó a que el procurador General de la República, Raúl Cervantes, emprenda el rediseño profundo, inicialmente de la Fiscalía General de la República.