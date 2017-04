Falla a Perelló transmisión de programa vía Internet

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Con desánimo, debo informarles que la transmisión de Sentido Contrario que estaba prevista para esta noche, no tendrá lugar. Perdón. — Marcelino Perelló (@Urovoro) 12 de abril de 2017

El académico, Marcelino Perelló, notificó esta noche que por diversos problemas no pudo concretar la transmisión de su programa Sentido Contrario, el cual fue cancelado la semana pasada en Radio UNAM por comentarios misóginos del conductor.“Con desánimo, malhumor y tristeza, me veo obligado a informarles que la transmisión de Sentido Contrario que estaba prevista para esta noche, no tendrá lugar”, indicó Perelló en sus redes sociales.“Problemas personales y técnicos, en ese orden, lo impidieron. La semana que viene lo volveremos a intentar. Perdón a todos. Besos y abrazos para aquellos que los merezcan y los acepten”.El programa del también líder estudiantil de 1968 fue cancelado tras el escándalo que originó su opinión sobre el caso de “Los Porkys” y la joven Daphne.Apenas hoy, Perelló informó que retomaría su programa a través de Internet, por medio de sus cuentas personales en Twitter (@urovoro) y Facebook, así como en la cuenta de Twitter @La_Salmoniza y la página de Facebook “La Salmoniza”.En este último sitio se indicó también que se buscarán resolver las fallas técnicas que impidieron esta noche transmitir el programa.“Por motivos técnicos no será posible realizar la transmisión de Sentido Contrario. Estaremos pendientes de solucionar todo aquello que no nos permitió transmitir esta noche”, se publicó.