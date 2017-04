"Que PGR explique por qué se adjudicó captura de Yarrington"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente del Consejo Nacional del PRD, Ángel Ávila, exigió a la Procuraduría General de la República (PGR) una explicación del por qué se adjudicó la captura de Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas, aun cuando fue la Interpol la autoridad que detuvo al ex mandatario en Italia.



“La Procuraduría General de la República tiene que explicar por qué se adjudicó la captura de Yarrington, y debe informar sobre los avances en las investigaciones sobre los ex gobernadores Roberto Borge, Javier Duarte y César Duarte”, indicó.



En un comunicado, el perredista criticó que otra vez son autoridades extranjeras quienes llevan a cabo los procesos de investigación y detienen a “los políticos corruptos y criminales mexicanos que supuestamente son buscados por las autoridades de nuestra nación”.



Precisó que gracias a la colaboración entre las agencias de inteligencia de Estados Unidos e Italia se logró la captura del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, y será ahora extraditado al vecino país del Norte. Las mismas autoridades estadounidenses atraparon hace unos días al Fiscal de Nayarit, Edgar Veytia.



“Parece ser que la mejor garantía para los prófugos como Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz o César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, sería no salir del País, porque en el extranjero estos políticos corruptos deben enfrentar a la Justicia”, subrayó.