Reportan que PGR acordó ceder a EU extradición de Yarrington

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un funcionario de la Seido (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) informó al Departamento de Justicia de EU que la Procuraduría General de la República (PGR) acordó ceder la extradición del ex Gobernador Tomás Yarrington a ese país, de acuerdo con un reporte de Breitbart Autoridades mexicanas contactaron ayer por la tarde a la dependencia estadounidense para informarle sobre la decisión de que el ex mandatario sea extraditado al país vecino del Norte.El portal de noticias Breitbart reportó que mientras que Yarrington fue capturado gracias a una investigación del gobierno estadounidense, el domingo por la noche funcionarios de justicia mexicanos tomaron el crédito y anunciaron que el ex gobernador de Tamaulipas sería devuelto al País.El lunes, la Policía de Italia explicó que trabajaba con Estados Unidos para lograr la aprehensión de Yarrington, con lo que dejó fuera la presunta colaboración de las dependencias mexicanas.Debido a ello, apuntó el medio, más tarde, la PGR dio marcha atrás a los señalamientos de su contribución en el arresto.