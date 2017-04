Vacío legal beneficia al crimen, advierte Sedena

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Urge que se apruebe la Ley de Seguridad Interior, porque mientras el Congreso no la saque adelante persiste un vacío legal del que se beneficia el crimen organizado y no se ven esfuerzos de las policías estatales ni municipales para fortalecerse y las Fuerzas Armadas puedan retirarse de las calles, advierte Alejandro Ramos Flores, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional ( Sedena ).En entrevista con El Universal, afirma que esta ley no es moneda de cambio partidista y que su aprobación no puede estar sujeta a negociación política en tiempos electorales.“Es urgente su aprobación, porque mientras no haya esta Ley de Seguridad Interior no se establece claramente cómo vamos a hacer frente a una amenaza, como en el caso del crimen organizado, que es una de las muchas amenazas”, señala.Ramos Flores destaca que la norma actual tiene puntos ciegos que son aprovechados por el crimen organizado, situación ante la cual las Fuerzas Armadas actúan en sus funciones propias de seguridad interior. Dice que el Ejército regresará a los cuarteles cuando las policías estén preparadas para contener esa delincuencia.Resalta que el Ejército no es una amenaza para la sociedad ni el responsable de la violencia, como lo han dicho algunos defensores de derechos humanos, que también indican que la iniciativa de ley dejó abierta la posibilidad de que los militares violen las garantías fundamentales.Expone que la Ley de Seguridad Interior tiene que establecer responsabilidades de autoridades, civiles y militares, así como prever castigos para los funcionarios que no cumplan con sus obligaciones de seguridad.