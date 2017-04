Paga SEP a 14 mil comisionados que no dan clases

CIUDAD DE MÉXICO(Agencia Reforma)

Además de los comisionados sindicales que cobran su sueldo sin trabajar en escuelas, hay otras 14 mil 510 personas que no dan clases por realizar tareas administrativas y que la SEP quiere regularizar.



No están en el SNTE, sino que tienen una comisión administrativa porque en los últimos 20 años Hacienda no autorizó crear plazas para esas tareas, explicó el director de recursos financieros de la SEP, Luis Mariano Hermosillo.



"A través de los años las propias entidades federativas los han comisionado para auxiliar en tareas de contabilidad, de coordinación o de asistencia escolar, por ejemplo".



"Regularizarlas no necesariamente significa regresarlas a las aulas, porque muchos de ellos llevan años en esas funciones de apoyo administrativo o de mando y son el corazón de la operación local", agregó.



El sueldo de esos comisionados se paga con el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa, conforme fue acordado entre Hacienda, la SEP y los estados en diciembre del 2014.



No se puede hablar de una ilegalidad, pero ya no se aprueba ningún otro traspaso, señaló.



Acusa ONG es burla



La organización Mexicanos Primero celebró que la SEP dejara de pagar el sueldo de los comisionados sindicales desde noviembre de 2016, pero advirtió que en algunas entidades ese personal sólo fue trasladado a otros centros de trabajo sospechosos en los que siguen cobrando.



"Sólo los pasaron a centros de gestión educativa con clave ADG, o centros de direcciones como la de Acciones Compensatorias, a la categoría de personal por ubicar, con clave ZNE, o a la clave FZF de supervisiones de educación física", aseguró David Calderón, director de la organización ciudadana.



"Desde principios de año vimos cómo se cerraron los centros AGS -donde cobraban los comisionados sindicales- y cómo estas mismas personas con su número de plaza pasaron a otros centros sospechosos", dijo.



Sin comisionados en Sonora

Por Tanya Vásquez



En la entidad desde hace más de dos años en la Sección 54 del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE), no hay comisionados que reciban un salario, aseguró Raymundo Lagarda.



El secretario general de esta Sección explicó que sólo se contemplan en el Estado plazas a contraturno y permisos con goce de sueldo.



"Hay en la Sección 54, 34 maestros que trabajan a contraturno, trabajan su plaza de maestro y también en el sindicato, además hay 11 maestros que tienen licencia sin goce de sueldo", puntualizó.