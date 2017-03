AMLO pide a PRD "ya dar el paso" y unirse a Morena

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, pidió a Alejandra Barrales Magdaleno, líder nacional del PRD, dar el paso para la unidad de ambos partidos de izquierda.



Tras una asamblea informativa en Atzalán, Veracruz, el tabasqueño fue cuestionado por la prensa sobre las recientes declaraciones de Barrales en las que abre la puerta para la unidad de las izquierdas, incluida Morena. López Obrador respondió:



“Pues ya que dé el paso y deje de estar ayudándole a los de la mafia del poder. Si tiene convicciones. El que está a favor de la corrupción no se va a salir del PRD, ni se va a salir del PRI, ni se va a salir del PAN, los que están por la corrupción; los que están por un cambio verdadero, por la transformación de México, los que piensan en el pueblo, los que quieren se acabe la pobreza y la marginación en México van a unirse a Morena”, expresó.



El pasado 8 de marzo, durante un evento en el Zócalo de la Ciudad de México, la dirigente nacional del PRD se dijo abierta a buscar la unidad de izquierdas, incluyendo a todos aquellos que pueden ser candidatos presidenciales rumbo a 2018, entre ellos a Andrés Manuel López Obrador.



“Sí, por supuesto [incluye a López Obrador], esta unidad de izquierdas incluye a todos aquellos que hoy pueden ser candidatos y que nosotros tenemos que definirlos. Nosotros no cancelamos la posibilidad de ir a la unidad de las izquierdas, pero esta no es decisión de una sola persona, esta no debe ser decisión desde una coordinación senadores, esta debe ser la decisión de un partido, porque si no es la decisión de un partido difícilmente podemos esperar que lo que buscamos es la transformación de nuestro país”, aseveró en el evento del miércoles pasado.



Por su parte, el presidente nacional de Morena también lanzó ayer un llamado de unidad a militantes y dirigentes de otros partidos políticos.



“Se acordó hacer un llamado a militantes y dirigentes de otros partidos para unirnos y luchar por la transformación de México. Están acudiendo a ese llamado muchos dirigentes del PRD, del PAN, del PRI, militantes y dirigentes. Son bienvenidos, tienen las puertas abiertas en Morena. Qué bueno que están optando por la unidad, porque tenemos que unirnos todos”, indicó el tabasqueño.



De paso, López Obrador criticó al partido donde militó durante varios años, al decir que el PRD “perdió su mística, le dio la espalda al pueblo, pero todavía es tiempo de que militantes y dirigentes de ese partido actúen”.