Migrantes cubanos continúan protesta en Chiapas

CIUDAD DE MÉXICO(sun)

Al grito de "Cuba libre", "Libertad" y "No a la violencia", por segundo día consecutivo migrantes cubanos realizaron acciones de protesta para exigir su inmediata liberación después de un enfrentamiento que se registró en el interior de la estación migratoria Siglo XXI, en donde cinco isleños presuntamente resultaron con golpes en la cara y el cuerpo.



En el patio deportivo de la estación migratoria, catalogada como la más grande en América Latina, se gritaban las consignas que se escuchaba en colonias aledañas.



De acuerdo al vocero del grupo Camagüey, en la protesta del pasado viernes resultaron lesionados los cubanos Edelma Rodríguez Vichi, Julio Farina Banca, Abran de Jesús Ramarumanana Rodríguez, Yassel Zaldiva Herrera y uno más,, mismos que no recibieron atención ya que las lesiones no ponen en riesgo su vida.



Con el puño en alto y caminando en círculo, los cubanos se manifestaron por aproximadamente media hora, en presencia de visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La manifestación pacífica movilizó a un grupo de policías estatales y municipales, que se apostaron a un costado de la carretera que conduce a la sede migratoria, ubicada en el norte de esta ciudad.



De acuerdo al Instituto Nacional de Migración 58 isleños interpusieron un juicio de amparo para evitar el retorno asistido a su país, y al estar a disposición de un juez, no pueden moverse de la estación migratoria en tanto no se resuelva el procedimiento judicial, mientras que 17 cubanos más solicitaron refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y 20 más que están libres pidieron al INM la repatriación a su país.