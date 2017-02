Ex tesorero de Duarte niega desvío de recursos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Antonio Tarek Abdala Saad, diputado federal por el PRI y uno de los ex tesoreros del ex gobernador prófugo Javier Duarte, negó imputaciones por desvío de recursos en la pasada administración que fueron señalados por la Fiscalía de Veracruz, la cual pide quitarle el fuero al legislador para que sea juzgado.



A través de un comunicado, el presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Ricardo Ramírez Nieto, informó que Abdala Saad respondió este jueves a la demanda de juicio de procedencia que presentó la Fiscalía de Veracruz, luego de que se le imputaran diversos delitos.



“Abdala Saad negó, a través de un escrito, las imputaciones esgrimidas en la demanda presentada por la Fiscalía, y señaló no estar de acuerdo con los argumentos ni con los hechos que se describen en la denuncia”, informó la Sección Instructora de la Cámara Baja.



La Sección Instructora sesionará el martes próximo para analizar la respuesta del legislador veracruzano y a partir de esa fecha, se abrirá un periodo de 30 días en el que, tanto el Ministerio Público, como el propio acusado podrán presentar las pruebas que a ellos convengan.



El legislador Tarek Abdala Saad es señalado por la Fiscalía de Veracruz por presunto desvío de recursos del Seguro Popular y supuesta compra de medicamentos clonados.



El pasado 2 de febrero los integrantes de la Sección Instructora en San Lázaro le dieron entrada al juicio de procedencia que presentó el fiscal de Veracruz Jorge Winkler el pasado jueves ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados.



Ese mismo día, se le notificó al diputado priísta, Tarek Abdala en su oficina del Palacio Legislativo de San Lázaro que el procedimiento ya había iniciado y a partir de ese momento tendría siete días naturales para responder lo que a su derecho convenga.