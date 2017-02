Actuaré en defensa de intereses de México: EPN

ZAPOPAN, Jalisco(SUN)

El presidente Enrique Peña Nieto convocó a los mexicanos a la unidad nacional y a actuar en un frente común para actuar con enorme solidaridad y en defensa de nosotros mismos, mientras que él refrendó que siempre velará por los intereses de México.Al emitir su discurso en la comida con motivo del 102 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, en la Base Aérea Número 5, que inauguró después de una remodelación, el Presidente dijo que por mandato de la Constitución y por plena convicción, seguirá actuando en permanente defensa de los intereses de los mexicanos.“Como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, por mandato de nuestra Constitución, pero también por mi firme convicción actuaré invariablemente en defensa de los intereses de México. Éste es un momento en el que estamos llamados, desde distintos espacios de la sociedad, desde distintas plataformas o diferentes actores, hemos todos replicado a esta convocatoria a la unidad nacional”, aseguró el titular del Ejecutivo mientras lo escuchaban cientos de integrantes de las Fuerzas Armadas.Agradeció el respaldo y la solidaridad que distintos sectores de la población le han expresado. “Todo ello en servicio de México, para bien del país y para la grandeza de nuestra nación”.Detalló que la unidad nacional se debe traducir en resultados. “Una unidad que debe significar que el futuro de México siga deparando a sus hijos, a las nuevas generaciones desarrollo y prosperidad. Debemos actuar con firmeza y determinación. Debemos actuar con altura de miras, con serenidad y prudencia, pero siempre teniendo en mente y claro que primero y por delante están los intereses de la nación”.También se refirió a la caída que sufrió un cadete el jueves pasado cuando se desmayó mientras se conmemoraba la Marcha de la Lealtad y dijo que el haber caído sin meter las manos era señal de gallardía, valentía y coraje, como integrante de las Fuerzas Armadas.“Caer así, de manera firme, serena y sin meter las manos, ni doblarse, no es más que señal de ese carácter, de ese valor, de esa gallardía, de ese coraje que distingue a los integrantes de las nuestras Fuerzas Armadas. Haberlo hecho de otra manera era no caer con honor”, destacó.Expresó su reconocimiento a los integrantes de las Fuerzas Armadas, como lo dijo el secretario de la Defensa el jueves, porque no ha habido momento de la historia de México en la que se hayan visto doblegar.“Siempre han estado de pie con coraje, valor, patriotismo, y dispuestos a dar la vida para velar por los intereses supremos de la nación; para velar por nuestra soberanía y nuestra independencia, y para velar por el interés de los mexicanos”, agregó Peña Nieto.Después de recibir los honores plenos al Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas con el Pase de seis aviones T-C6 con humo blanco, así como el toque militar de tres Dianas y una Salva de Fusilería, el Presidente dijo que a 100 años de distancia, nuestra Constitución sigue siendo la brújula que nos orienta para seguir construyendo una patria justa y generosa; una patria de oportunidades para sus hijos.Respaldo a EPN. Por su parte, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, aseguró que es momento de respaldar sin regateos al Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas y expresó que los mexicanos están orgullosos de quienes resguardan “nuestro territorio y soberanía”.“Es momento de respaldar sin regateos a su Comandante Supremo y nuestro jefe de Estado. Es momento de decir que estamos profundamente orgullosos de quienes resguardan nuestro territorio y soberanía, que no necesitamos de nadie más, de ninguna ayuda de fuera, que con nuestras Fuerzas Armadas nos basta y nos sobra”, expresó el gobernador.En tanto, Carlos Antonio Rodríguez, comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, afirmó que las Fuerzas Armadas seguirán enfrentando con decisión los desafíos que se presenten y afirmó que no se amedrentarán ante ningún escenario complejo.