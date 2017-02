Se amparan cubanos para evitar deportación

TAPACHULA, Chiapas(SUN)

Un total de 58 cubanos de 95 que se encuentran detenidos en la estación Siglo 21 interpusieron un juicio de amparo para evitar ser deportados, informó el Instituto Nacional de Migración (INM).



Según el informe, otros 17 solicitaron refugio y 20 más, quienes están libres, pidieron a Migración la repatriación a su país, al considerar que no podrán avanzar a Estados Unidos, tras la cancelación del decreto Pies Secos, Pies Mojados.



En la segunda quincena de enero, el gobierno estadounidense puso fin a la política de Pies secos, Pies mojados, que permitía a los cubanos la posibilidad de obtener la residencia permanente un año después de llegar a ese país, incluso si lo hacían ilegalmente, siempre que lograran tocar tierra en el país.



Debido a la cancelación de la política, decenas de cubanos quedaron varados en la frontera Sur de México y, de acuerdo con el INM, 58 se han amparado para no ser repatriados. Mientras no pueden moverse de la estación migratoria en tanto no se resuelva el procedimiento judicial que promovieron.



Los afectados —quienes pidieron el anonimato— comentan que buscaron el amparo porque el personal de migración los amenaza todos los días con deportarlos.



“El abogado nos cobró 500 y a otros 800 dólares. Antes los mismos agentes del INM nos ofrecieron salvoconductos, pero sabemos que son falsos”, declararon los isleños.



Protestas. La mañana del viernes, en la estación migratoria de esta ciudad se registró un conato de enfrentamiento entre los extranjeros y agentes migratorios, por lo que fue necesaria la intervención de elementos del Ejército mexicano y de la Policía Federal Preventiva (PFP) para evitar la fuga de los migrantes.



El incidente comenzó aproximadamente a las 08:30 horas, cuando un grupo de isleños quienes desde hace más de un mes se encuentran detenidos en la sede migratoria, pretendían manifestarse para exigir su liberación, la presentación de tres cubanos que supuestamente estaban desaparecidos y el cese del maltrato físico, verbal y sicológico.



Los cubanos denunciaron que las autoridades migratorias les prohibieron su estancia en las canchas deportivas para evitar que protestaran.



Aseguraron que fueron confinados a las celdas donde presuntamente fueron agredidos e inmovilizados con chorros de agua.



Por estos hechos, las autoridades migratorias solicitaron la intervención de elementos del Ejército y de la Policía Federal Preventiva (PFP) para evitar la fuga de los migrantes.



Visitadores de la CNDH ingresaron al lugar para recoger los testimonios de los cubanos e iniciar una queja, por los hechos violento.



Los tres que huyeron. Por la mañana, los cubanos denunciaron la desaparición de Armando Daniel Tejeda, Daniel Benet Vaez y Yosvany Leyva Velázquez, quienes supuestamente habían sido apoyados por elementos del INM para que se fugaran, al apagar las cámaras de seguridad y posteriormente suspender el fluido de la energía eléctrica en esa área.



“Estamos muy preocupados, no sabemos si los sacaron para que se fueran o los desaparecieron por otros motivos”, señaló uno de los voceros de este movimiento, quien también denunció que esa cárcel se encuentra saturada con migrantes de Haití, India, Paquistán, y otras naciones.



Abundaron que una veintena de migrantes encarcelados en la estación presentan cuadros de fiebre, mal de estómago, dolores de cabeza y ronchas en la piel.



Por la tarde, autoridades del Instituto Nacional de Migración aclararon que los tres cubanos se fugaron de la estación migratoria Siglo 21 el pasado miércoles, por lo que interpusieron la denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que sean ubicados.