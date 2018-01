Inflación baja el poder adquisitivo del salario a su peor nivel en 21 años

(GH)

El poder adquisitivo del salario cayó a su peor nivel en más de dos décadas debido al alza reportada por los precios durante 2017, informa El Financiero Este martes, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reportó que el salario contractual registró una caída de 1.47 por ciento, representando la pérdida de poder adquisitivo más pronunciada desde 1996, cuando la reducción del salario fue de 10.65 por ciento.El año pasado, el salario tuvo una pérdida de poder adquisitivo a pesar de que los patrones y sindicatos negociaron aumentos salariales por arriba del 5 por ciento.La inflación en México cerró 2017 en su mayor nivel en 17 años, impulsada por el incremento en el precio de bienes y servicios como el jitomate, el transporte aéreo, la gasolina de bajo octanaje y el gas doméstico durante el último mes del año, entre otros productos, informó el Inegi.El Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó un crecimiento mensual de 0.59% durante diciembre pasado, con lo que la inflación anual llegó 6.77%, la tasa más alta desde mayo de 2001 cuando reportó una alza anual de 6.95%, y la más alta para un cierre de año desde el 2000 que fue de 8.66%.Otros bienes y servicios cuyos incrementos en sus precios tuvieron mayor incidencia en la inflación durante el último mes del año pasado, fueron el huevo, con una alza mensual de 5.76%; servicios turísticos en paquete, 7.43%; la calabacita, 26.61%; vivienda propia, 0.18%; restaurantes y similares, 0.59%; y el transporte colectivo, 0.84%.En este contexto, el índice de precios de la canasta básica, que incluye los bienes y servicios de mayor consumo por parte de las familias de bajos ingresos, tuvo un incremento de 0.66% en el último mes de 2017, obteniendo de este modo una tasa anual de 9.61%, la cifra más alta en 17 años, desde marzo del 2000, cuando se ubicó en 9.74%.El índice de precios subyacente, que no incluye los bienes y servicios cuyos precios y tarifas son más volátiles, reportó un incremento mensual de 0.42% y una tasa anual de 4.87%; en tanto que el índice de precios no subyacente aumentó 1.09% mensual, alcanzando de este modo una variación anual de 12.62%, la tasa más alta en 18 años, desde septiembre de 1999, cuando registró un nivel de 13.53%.Al interior del índice subyacente, los precios de las mercancías se elevaron 0.32% y los de los servicios 0.50% mensual.Dentro del índice de precios no subyacente, el subíndice de los productos agropecuarios registró un alza de 1.81% y el de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno subió 0.65 por ciento a tasa mensual.