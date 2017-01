Convocan a paro nacional contra gasolinazo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) convocó a un paro nacional para el 31 de enero y a ocupar los puentes fronterizos para demandar que revierta el incremento al precio de los combustibles; exhortó a organizaciones sindicales y sociales a unirse a estas acciones.José Narro Céspedes, dirigente nacional de la CNPA, indicó que se está conformando una Conferencia Nacional de Organizaciones Sociales y Civiles a fin de construir un movimiento unificado frente al “gasolinazo”; mañana la CNPA sostendrá una reunión con la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), en la que también se prevé que asistan integrantes del movimiento #Yosoymédico17, así como estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) con el objetivo de invitarlos a que se unan al paro nacional convocado para el 31 de enero.El dirigente agrario detalló que entre las acciones que contemplan el paro nacional se encuentra la toma de los puentes fronterizos de Ciudad Juárez y Chiapas.“En esta Conferencia, quedarán excluidos Partidos Políticos, precandidatos, dirigentes de partidos, porque no queremos que se partidice y se politice esta lucha por la soberanía energética y alimentaria”, afirmó.La UNT agrupa al Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM ), Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (Stunam), la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), Central Independiente de Obreros y Campesinos (Cioac), Central Campesina Cardenista (CCC), entre otros.Consideró que el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, que presentó el lunes el presidente Enrique Peña Nieto , no atiende las causas de la política económica “catastrófica” que sigue el País, por lo que el propósito de la Conferencia Nacional de Organizaciones Sociales y Civiles será “atacar las causas de esta crisis”.Indicó que la CNPA propone que se elimine el IEPS a las gasolinas a efecto de dar marcha atrás al “gasolinazo” y que se vuelva a analizar la ley de ingresos para que se construya un Fondo para Apoyar la Recuperación de la Economía Nacional; además de que se impulse una política de austeridad que combata la corrupción.Resaltó que es necesaria una Ley de Salarios Máximos, no sólo para el gobierno federal sino también para el poder legislativo, la Suprema Corte de Justicia, el Instituto Nacional Electoral (INE), pues dijo que los salarios de los consejeros del INE “son insultantes, si quitamos los bonos y apoyos legislativos e impulsamos una política de austeridad que combata la corrupción generaremos ahorros de 350 mil a 500 mil millones de pesos para un Fondo Nacional que apoye a micro y pequeña empresa y la pequeña agricultura que recupere al campo”.Narro Céspedes anunció que el 17 de enero se realizarán mitines y actos culturales en el muro fronterizo en Tijuana, Baja California, mientras que el 20 de enero se tomarán los consulados y la embajada norteamericana por la llegada a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump.