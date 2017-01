Edil de Guadalajara pone "a prueba" a periodistas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, de Movimiento Ciudadano (MC), pidió a los reporteros del ayuntamiento cubrir los eventos de su administración, como lo acordaron previamente y remató advirtiéndoles: “A prueba eh... a todos”.En la inauguración de obras en materia de pavimentación en las colonias División del Norte, Santa Elena de la Cruz y Rancho Nuevo, al norte de la ciudad tapatía, el munícipe expresó su molestia ante los periodistas.“Si me ayudan a eso, yo jalo siempre, pero también les pido lo mínimo de cobertura, porque si no, ¿a qué venimos acá, a hablar nada más de lo que uno quiera?”Posteriormente, el alcalde aseguró que no se trata de una agenda personal, sino de la capital jalisciense.“Es una agenda de la ciudad, no es mía, las obras son de la ciudad; yo quedé en algo con ustedes de que íbamos a trabajar los miércoles temas varios, eso fue lo que quedamos”.Dijo estar flexible a atender a los medios de comunicación. Sin embargo, refrendó su petición: “Yo los atiendo con mucho gusto hoy, pero sí les pido encarecidamente a todos, porque eso fue lo que acordamos: también cubran los asuntos que estamos haciendo, porque si no me la paso hablando nomás de lo que cada quien quiere” y concluyó su demanda a los comunicadores: “Hacemos las dos cosas, yo lo ofrezco hacer, pero ¿ayúdenme va? A prueba eh... a todos”.Sin embargo, esta no es la primera vez en que el edil muestra su enojo con los reporteros, pues cuando inició su administración también les hizo un llamado para establecer los temas de interés.Este hecho generó reacciones negativas entre varios periodistas de la entidad, quienes consideraron una falta de respeto el querer controlar el trabajo de los medios.