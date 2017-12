Trasladan a Mario Villanueva a la CDMX para atención médica

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Carlos Mario Villanueva Tenorio, diputado local e hijo del ex gobernador de Quintana Roo, confirmó que su padre fue ingresado al Reclusorio Norte para recibir el tratamiento que requiere para atender sus malestares de salud; negó que la movilización sea para trasladarlo a Chetumal.



El traslado del ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, al Reclusorio Norte de la Ciudad de México, este fin de semana, fue para atender cuestiones de salud exclusivamente y no a otras razones, confirmó su hijo y diputado local, Carlos Mario Villanueva Tenorio, quién dijo que su padre "ha estado un poco mal de salud".



Comentó que el ex mandatario estatal fue trasladado de las instalaciones del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) de Cuautla, Morelos, a la Ciudad de México, donde recibirá el tratamiento que requiere para atender sus malestares de salud.



"El día de ayer, fue trasladado mi padre por cuestiones de salud al reclusorio Norte de la Ciudad de México, estará bajo tratamiento y se le realizarán estudios médicos diversos por su condición física", dijo.



El diputado local por el PES negó que la movilización de su padre sea para trasladarlo a Chetumal.



"Desmiento totalmente la versión que han estado manejando que sería trasladado a Chetumal. Por cuestiones de movilidad y seguridad, decidieron ingresarlo al Reclusorio Norte, para no tener que estarlo trasladando a cada rato de Cuautla Morelos, al Distrito Federal", agregó.



El ex gobernador Mario Villanueva Madrid padece una enfermedad crónica degenerativa de enfisema pulmonar llamado EPOC.