En 5 años el PAN se volvió una mala copia del PRI: Zavala

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La aspirante a la candidatura independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, dijo que el PAN se ha convertido en una mala copia del PRI a quien, agregó, tomó setenta años sacar del poder.A través de Twitter, la ex panista dijo que en menos de cinco años en Partido Acción Nacional se ha convertido en una mala copia del Revolucionario Institucional.Hablar de modernidad cuando se utilizan prácticas del pasado como la cargada y el dedazo es no tener vergüenza.Nos tomó setenta años sacar al PRI y en menos de 5 han convertido al PAN en una mala copia.Panista, rebélate. Únete a la oposición. Dame tu firma.— Margarita Zavala (@Mzavalagc) 10 de diciembre de 2017.En la misma red social, colocó una imagen de Ricardo Anaya durante su discurso donde indicó que se presentará como candidato del Frente Ciudadano por México a la Presidencia."Hablar de modernidad cuando se utilizan prácticas del pasado como la cargada y el dedazo es no tener vergüenza", dijo.Además, pidió a los panistas rebelarse y dar una firma a su favor. "Panista, rebélate. Únete a la oposición. Dame tu firma", indicó.