Anaya y Meade son unos "pirrurris", dice AMLO

(SUN)

Anaya y Meade son “muy pirruris”, son candidatos de la “mafia del poder", que no conocen el País, no les da el Sol, están blancos ‘puxhos’ y se la pasan todo el tiempo en la Ciudad de México, aseveró el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador.



Durante un recorrido por los municipios mexiquenses de Tenango de Arista, Villa Guerrero y Almoloya de Juárez, el tabasqueño dijo que el panista Ricardo Anaya y el precandidato del PRI, José Antonio Meade, “piensan que sólo con los medios de información van a ganar y no es así”.



Al opinar sobre los virtuales candidatos del PRI y del Frente a la Presidencia de la República, López Obrador afirmó que ya la gente no quiere que se repita el “caso” de Peña.



“Lo introdujeron al mercado como se introduce un producto chatarra, eso ya no funciona. Tienen que apurarse a visitar los pueblos. Me llama la atención de que llevan como 15 días promoviendo a Meade en la Ciudad de México y no ha salido a dialogar con la gente, no ha salido a visitar ningún pueblo”, agregó.



“Anaya es lo mismo, es muy “pirruris”, son candidatos de la mafia del poder “pirrurris”, peleles, títeres, los impulsan para que siga el bandidaje oficial, para que sigan saqueando al País”, reiteró López Obrador en Villa de Allende donde se reunió con pobladores.



Agregó que van a estar “desesperados” convocando a la unidad a todos los candidatos en contra de su partido, pero aunque se unan, les van a ganar.