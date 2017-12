Aguiar Retes comenzará ministerio episcopal como arzobispo el 5 de febrero

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Será hasta el 5 de febrero cuando el cardenal Carlos Aguiar Retes inicie su ministerio episcopal como Arzobispo Primado de México.



Así lo dio a conocer el propio Aguiar Retes durante la misa dominical que celebró en la catedral de Corpus Christi, en Tlalnepantla, Estado de México.



Agregó que permanecerá como administrador apostólico en la Arquidiócesis de Tlalnepantla hasta que sea designado su sucesor.



"Quiero informarles que el santo padre me ha pedido seguir como administrador apostólico de esta Arquidiócesis hasta la llegada del nuevo Arzobispo lo cual significará algunos meses, o sea que todavía nos seguiremos viendo. El 5 de febrero iniciaré mi ministerio episcopal como arzobispo primado de la Basílica de Guadalupe", dijo.



Durante la homilía señaló que la mayoría de los católicos mexicanos ya han cumplido el primer paso necesario en el encuentro con Dios, que es tener conciencia del pecado, la limitación y el error, y la religiosidad que caracteriza al pueblo mexicano y la cual puede ser definida como el anhelo de estar con Dios.



"Pero en cuanto al segundo paso estamos todavía puedo afirmar quizás al 90% de los católicos muy distantes de experimentarlo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Nosotros casi todos hemos recibido el Sacramento de la confirmación; ahí se nos da el espíritu santo pero no hemos recorrido el camino para esta relación a través del discernimiento: la capacidad de interpretar los acontecimientos de mi vida y eclesiales; qué es lo que pide Dios y ante estos acontecimientos, reaccione yo y no sólo como individuo sino como comunidad", dijo.



Al encabezar la misa dominical en la Catedral de Corpus Christi en la Arquidiócesis de Tlalnepantla, el cardenal Carlos Aguiar Retes se despidió de la feligresía con la cual convivió durante nueve años.



El nombramiento que hizo el papa Francisco implica que Aguiar Retes se tendrá que trasladar a la Ciudad de México, para ocupar el lugar al frente de esa congregación que deja Norberto Rivera Carrera con su jubilación.



"Estamos para cumplir la voluntad de Dios, en la expresión de nuestras autoridades eclesiales", dijo Aguiar Retes, quien agregó que se siente agradecido por el tiempo que permaneció al frente de esta diócesis y que se encuentra "con mucha alegría y esperanza a que los trabajos fructifiquen".