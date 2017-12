Mancera asegura que aunque no será el candidato, seguirá impulsando al Frente

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, aseguró que no se desmarcará del Frente Ciudadano por México y aunque no será el candidato, seguirá impulsando el proyecto del gobierno de coalición.



Lamentó una vez más, que para la elección del candidato de la coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano no se haya dado a través de competencia o de un método democrático.



“Entiendo que en la política hay pesos específicos de las diferentes fuerzas, que se coaligan. Entonces, eso lo entiendo así; hay que volcarnos por encima de las aspiraciones o pretensiones personales y vamos a impulsar para que el proyecto funcione”, afirmó el mandatario.



Miguel Ángel Mancera reiteró que no será él quien divida al Frente; señaló que la coalición no es una sola persona, por lo que se mantendrá en interlocución con las dirigencias de los partidos para impulsar el proyecto.



“Dónde pueda servir a la Nación ahí estaré, hoy mi lugar es aquí en la Ciudad de México”, agregó.