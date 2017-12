La iniciativa política "Ahora" se reúne con integrantes del Frente

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La iniciativa política "Ahora" donde participa Emilio Álvarez Icaza, sostuvo una reunión con el Frente Ciudadano por México, conformado por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC), con la intención de analizar la suma a la agrupación política en el marco del proceso electoral del 2018.



En cuenta de redes sociales, el coordinador del Consejo Nacional Promotor de "Ahora", Emilio Álvarez Icaza, así como, Alfredo Figueroa, sostuvieron una reunión con el ex presidente del PAN, Ricardo Anaya y con el coordinador de estrategia electoral, Santiago Creel, para dialogar sobre la posibilidad de que unir fuerzas.



El ex ombudsman capitalino, señaló que será en los próximos días cuando respondan a la invitación del Frente Ciudadano.



"@RicardoAnayaC ha respondido al llamado que hice hace meses para enfrentar el autoritarismo, la corrupción y la impunidad que representa el @PRI_Nacional y poner fin al secuestro de nuestra democracia.



Dialogaremos, pronto habrá una respuesta pública de @ahora", escribió.



En ex líder nacional blanquiazul, también publicó en sus redes el encuentro con Álvarez Icaza, a unas horas del arranque de su precampaña.



"Dialogué con @EmilioAlvarezI @FigueroaAlfredo y @SantiagoCreelM. Buscamos hacer posible un auténtico proceso de transformación, por lo que quiero invitar a la iniciativa @ahora_mx a realizar un diálogo público con el Frente para enfrentar la regresión autoritaria que vive México", refirió en Twitter.