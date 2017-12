Anaya controlará spots y dinero del Frente

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El aspirante presidencial del PAN, Ricardo Anaya, tiene el control de los spots y de las finanzas de la coalición Por México al Frente que conforman Acción Nacional, PRD y Movimiento Ciudadano.



De acuerdo con el convenio que presentaron ante el Instituto Nacional Electoral, durante la precampaña y campaña, 70% de los spots que los tres partidos destinen a la coalición corresponderán al abanderado presidencial, quien, se acordó, será el que resulte del proceso interno del blanquiazul.



Acción Nacional será incluso el que apruebe el diseño y el contenido de los mensajes pautados para el candidato a presidente.



De resultar ganador de la contienda interna de Acción Nacional, Ricardo Anaya, al poder hacer precampaña, tendrá más exposición que los precandidatos del PRI, José Antonio Meade, y de Morena, Andrés Manuel López Obrador, toda vez que la legislación electoral impide que éstos utilicen los spots al no estar en un proceso interno.



Además, 30% del tiempo de radio y televisión será destino a las campañas de diputados y senadores.



Respecto a los recursos, el documento en poder de EL UNIVERSAL establece que el representante designado por el PAN será el responsable del órgano de Finanzas de la coalición, de tal modo que aunque habrá un Consejo de Administración (conformado por los representantes de los tres partidos), las determinaciones recaerán en el órgano presidido por los panistas.



“Los partidos acuerdan que el responsable del registro y control de gastos de campaña de la candidata o candidato a la Presidencia será el partido responsable del órgano de finanzas de la coalición”, indica.



Además, los partidos coaligados convinieron aportar 94% de los recursos que reciban por concepto de gastos de campañas.



PUBLICIDAD





inRead invented by Teads

Para ello, podrán realizar aportaciones en especie en los términos previstos en la normativa electoral, previo acuerdo de la Coordinación Nacional Ejecutiva de la coalición.



El acuerdo no establece cuál será el porcentaje que será destinado a la campaña presidencial, toda vez que éste será aprobado por el Consejo de Administración.



El órgano superior de la coalición es una Coordinación Nacional Ejecutiva que se integra con los presidentes nacionales o su equivalente de los tres partidos, el candidato a la Presidencia de la República o una persona que designe, así como por el titular de la Coordinación General de Acuerdos desginado por la Coordinadora Nacional Ejecutiva.



Asimismo, establece que la toma de decisiones se realizará por consenso, pero siempre tomando en cuenta la opinión del candidato a la Presidencia.



Los tres partidos políticos se comprometen a sostener la plataforma electoral y el programa de gobierno de la coalición a la que se sujetarán los candidatas.



El reparto de las candidaturas a diputado quedó en 136 para PAN, 100 para PRD y 48 para MC, aunque aún hay espacios que se mantienen pendientes por asignar.