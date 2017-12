Ir en coalición en 2018, un gran acierto: Damián Zepeda

CIUDAD DE MÉXICO()

Sé que será necesario empeñar inteligencia, humildad, perseverancia y carácter. Les doy mi palabra que pondré todo mi trabajo, empeño, esfuerzo y corazón para honrar su confianza. ¡Gracias @AccionNacional! — Damián Zepeda (@damianzepeda) 9 de diciembre de 2017

La coalición para la elección de 2018 es un gran acierto porque México no va por el camino correcto, dijo el sonorense Damián Zepeda, que ayer se convirtió en presidente nacional del PAN.Tras la renuncia de Ricardo Anaya, Damián Zepeda asumió dicho cargo. En su discurso, agradeció el apoyo de su familia y afirmó que asume la responsabilidad con mucho entusiasmo.Señaló que el blanquiazul dio un gran paso al sumar esfuerzos con otros partidos."Es claro que el País no va por el camino correcto", expresó.Reprochó las condiciones actuales de México en materia de inseguridad y corrupción."Hoy, el PAN inicia una nueva etapa", afirmó, "ha venido trabajando en estos dos años por lograr objetivos muy concretos, el principal: Recuperar la confianza de la ciudadanía social".CIUDAD DE MÉXICO.- "Hay algunos que dicen que soy muy frío y poco sensible", ironizó Ricardo Anaya luego de informar a los integrantes de la Comisión Permanente del PAN que la decisión de pelear por la Presidencia de la República en 2018 la había tomado con el consentimiento de su esposa.El queretano respetó la tradición panista y, tras dar su discurso, salió de la sala entre aplausos. No fue testigo de la ceremonia en la que su amigo Damián Zepeda rindió protesta como nuevo líder nacional del blanquiazul."He tomado la decisión de separarme de la dirigencia nacional del Partido. Pongo a su consideración la licencia. El día de mañana (hoy) buscaré ser candidato a la Presidencia de la República", había anunciado antes de sentarse a preparar el discurso que hoy dirigirá a los panistas convocados en el World Trade Center.