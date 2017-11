Tribunal pide a juez decidir si sigue o no juicio contra Padrés

CIUDAD DE MÉXICO()

La acusación por defraudación fiscal y lavado de 8.8 millones de dólares contra el ex gobernador del Estado, Guillermo Padrés Elías, al parecer carece desde su origen de los requisitos formales de procedibilidad, de acuerdo con una instrucción de un tribunal federal.



Y es que el Décimo Tribunal Colegiado Penal instruyó en valorar definitivamente si debe o no continuar el juicio por dichos delitos.



Entre los principales argumentos de Padrés es que hace un año fue procesado, pese a que la averiguación previa de la PGR no contaba con una auditoría fiscal ni una querella, los cuales son exigibles a Hacienda para imputar penalmente los delitos que le atribuyen.



Uno de los efectos del amparo es que el juez Guillermo Urbina Tanús, responsable del proceso, estudie los 12 agravios o argumentos de la defensa, ya que se alega que no fueron tomados en cuenta cuando lo procesaron.



Así, el juez deberá decidir nuevamente si le dicta la libertad o la formal prisión.