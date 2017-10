Pobre, ya no tendrá pensión de 5 millones al mes: AMLO sobre Fox

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, criticó al ex presidente Vicente Fox y advirtió que el guanajuatense ya no tendrá su pensión de 5 millones al mes ni otras canonjías."Fox tiene intereses, no partido. Apoyó a Peña y ahora está con Meade. Pero pobre, ya no tendrá pensión de 5 millones al mes y otras canonjías", expresó López Obrador en Twitter.El dirigente de Morena se refirió a la visita que hace unos días sostuvo el secretario de Hacienda y Crédito Público al Centro Fox, para participar en el Foro CITEK, organizado por Vicente Fox Quesada.El tabasqueño acompañó su comentario con el video que en esa ocasión el ex presidente Fox compartió de la llegada del funcionario federal al Centro Fox.