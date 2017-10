México desconocerá independencia de Cataluña: Videgaray

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, afirmó que si Cataluña declara de manera unilateral su independencia de España, el gobierno de México no reconocerá la existencia del Estado catalán."Sí el Gobierno catalán llegase a declarar de manera unilateral la independencia de Cataluña el gobierno de México, con base en el derecho internacional, no habrá de reconocer la existencia de un estado catalán", aseguró el canciller al comparecer ante el pleno del Senado con motivo de la Glosa por el V Informe de Gobierno.Lo anterior a pregunta del senador Gerardo Flores, quien cuestionó al funcionario sobre la crisis entre España y Cataluña.Videgaray Caso dijo que es preocupante y lamentable la violencia que ocurrió el 1 de octubre en Cataluña con motivo de su plebiscito, porque la violencia no debe ser el camino para solucionar los conflictos."Hacemos votos para que sea a través del acuerdo político entre el gobierno de Cataluña y España para que se ponga una solución a esta crisis", dijo.