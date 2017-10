Anayetzin estaba embarazada, revela la necropsia

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Policías de Investigación (PDI) pertenecientes a la Procuraduría capitalina, encontraron la noche del domingo el cuerpo sin vida de una joven de 26 años de edad que tenía reporte de desaparición desde el pasado viernes.



Ese día la mujer confió a sus familiares y amigos que se iría de fin de semana con su novio, nunca regresó, su cadáver fue hallado envuelto en una sábana blanca dentro del clóset de la casa donde aparentemente vivía su pareja sentimental.



Los padres de la víctima reportaron desde el viernes en el Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes (Capea) que la joven no había hecho contacto con ellos por teléfono, era parte de un protocolo que tenían, acto que les preocupó e iniciaron una búsqueda en los lugares que sabían pudiera estar y no la encontraron, contactaron con sus amigos y tampoco se tuvo suerte.



Más tarde se intentaron contactar con el novio y este tampoco contestó. Esto derivó una investigación de las autoridades quienes de inmediato revisaron un departamento en la colonia Lindavista de la delegación Gustavo A.



Madero, ahí en un clóset encontraron el cuerpo de Anayetzin Damaris con 16 heridas hechas por una navaja, de inmediato se buscó al novio quien ahora está prófugo de las autoridades y es el principal sospechosos de este feminicidio.



La necropsia reveló que Anayetzin Damaris tenía dos meses de gestación, su agresor le asestó todas las heridas con un cuchillo justo en el vientre, por lo que las autoridades mantienen como principal sospechoso a su pareja sentimental, quien al enterarse que la mujer estaba embarazada, aparentemente no quiso asumir su responsabilidad y la atacó hasta matarla.



Anayetzin Damaris y su novio ya habían tenido problemas de pareja, sus familiares detallaron a la autoridad que por lo menos en dos ocasiones él, ya la golpeó por lo que establecieron una serie de protocolos cada vez que salía con él; por tal motivo, en cuanto no se comunicó solicitaron su búsqueda y exigieron la detención del presunto responsable identificado como “Omar”.



En este caso, la Procuraduría capitalina trabaja de la mano con su homóloga en el Estado de México donde se sabe radica el presunto responsable del crimen.



Los agentes investigadores ya tuvieron un acercamiento con los familiares de Omar y estos proporcionaron varias direcciones de sus parientes y amigos en otros estados, donde se cree, el imputado pueda estar escondido y prófugo de la ley.



La pareja tenía poco más de dos años de salir. A principios de este año Omar empezó a cambiar su carácter con Anayetzin Damaris, la celaba mucho motivo por el cual la golpeó, todo quedó asentado en actos en poder de la Procuraduría capitalina. Sus padres estaban enterados del actuar del sospechoso e incluso, tuvieron una plática con él y les prometió, que nunca más la golpearía.



Con este argumento permitieron que poco a poco la relación siguiera.



En esta última cita, Anayetzin Damaris le daría la noticia de que ambos esperaban un hijo y la respuesta no fue lo que esperaba, esto le costó la vida y ahora las autoridades buscan a un feminicida más.