Si termina Tlcan subirá precio de la carne, prevén ganaderos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Ante el posible fin del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), que representa 800 mil ganaderos en todo México, anticipó que el precio de la carne tendría un incremento de precio tanto en México como en Estados Unidos debido a los aranceles.



En conferencia de prensa, representantes del sector explicaron que la exportación de carne de bovino desde México hacia Estados Unidos tendría aranceles de entre 2% a 3% por las normas establecidas en la Organización Mundial del Comercio (OMC), mientras que para las importaciones estadounidenses a nuestro País el arancel sería de entre 6% a 8%.



"Si hay un arancel se encarecerá la carne, eso no nos conviene a nadie. En el tema agroalimentario, si nos ajustamos a las normas de la OMC, nuestros aranceles para exportar carne y cualquier otro producto agroalimentario será mucho más bajo que el de los productos agroalimentarios de Estados Unidos que importen a México", resaltó Homero García de la Llanta, secretario de la CNOG.



En conjunto con Oswaldo Cházaro Montalvo, presidente de la CNOG, y Salvador Álvarez Morán, tesorero de la organización, explicaron que México buscará nuevas opciones de proveeduría de grano (utilizado para la alimentación del ganado) en Sudamérica y otras regiones.



"Todos tendríamos un poco de perjuicio, pero buscaríamos, de hecho hay un plan B, para buscar proveeduría de granos como maíz amarillo y soya, de los cuales dependemos. Buscaríamos en Sudamérica, Argentina y Brasil, éste último se ha convertido en el segundo productor de soya en el mundo", expuso Salvador Álvarez Morán.



El tesorero de la CNOG y que también es representante del sector reconocido por el gobierno en la renegociación del Tlcan agregó que otra afectación por el fin del acuerdo comercial estaría en el tema de fletes, además de la posibilidad de tener un escenario de cupos.



Por otra parte, Oswaldo Cházaro, quien también es diputado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), detalló tres peticiones que se han puesto sobre la mesa de negociaciones del Tlcan.



"Como primer punto, la CNOG ha solicitado se adecuen los compromisos en el capítulo de medias zoosanitarias a fin de agilizar y alcanzar de manera más expedita el reconocimiento de la situación zoosanitaria de las enfermedades de animales en las que hemos logrado su erradicación, lo cual permitirá una mayor exportación de nuestros productos", indicó.



El segundo punto busca incluir en la agenda de renegociación lo referente al Trato Nacional que deberá otorgarse a las importaciones sujetas a normatividades de calidad, sanitaria o de buenas prácticas de manejo, con lo que esperamos que los productores lácteos mexicanos logren posicionarse en el mercado norteamericano.



"Otro tema incluido en la agenda es el relativo al reconocimiento de los sistemas de clasificación de calidad. Ocurre que la comercialización de carne de bovino exportada no logra su clasificación de calidad de acuerdo con los estándares de Estados Unidos, lo que significa que no se le otorga el debido Trato Nacional", agregó.