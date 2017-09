Deja sismo 2.5 millones de afectados; van 90 muertos

Ciudad de México()

Al menos 2.5 millones de personas resultaron afectadas en Oaxaca y Chiapas por el sismo ocurrido la noche del jueves, de acuerdo con cifras oficiales preliminares y la cifra de muertos se elevó a 90. 65



Autoridades estatales y federales realizan los censos en ambas entidades para determinar el número total de viviendas afectadas y los daños causados por el movimiento telúrico de magnitud 8.2.



En Oaxaca, al menos un millón de personas que viven el Istmo de Tehuantepec sufrieron algún tipo de afectación, afirmó ayer el gobernador Alejandro Murat en el Municipio de Unión Hidalgo.



En Chiapas, la administración de Manuel Velasco reportó un millón 479 mil 575 personas afectadas; la cifra de fallecidos se elevó a 15.



"En la desesperación"



Debido a los daños ocasionados en Oaxaca, municipios como Juchitán, Unión Hidalgo, Ixtaltepec y Matías Romero se encuentran en parálisis comercial, de agricultura, pesca y servicios.



"Nadie viene a ver los daños, el Presidente vino al Centro a ver, pero ahí no pasó. No hay agua, no hay luz y no tenemos comida, estamos entrando en la desesperación", reclamó María Magdalena Hernández, vecina de Juchitán que sufrió una fractura en su pie durante el sismo.