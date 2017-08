Cerrarán albergue en Guanajuato ante investigaciones

GUANAJUATO(SUN)

El gobernador de Guanajuato Miguel Márquez Márquez informó que se cerrará el albergue "La Ciudad de los Niños", que ha operado durante 40 años en Salamanca, y los menores que viven ahí serán devueltos a sus familias o enviados a otros albergues.



Mientras siguen adelante las investigaciones penales por la presunta comisión de ilícitos en ese albergue, Márquez dijo que se tienen ubicadas las familias de los niños y las niñas que se encuentra allí y la mayoría corresponden al estado de Michoacán, Estado de México y Guanajuato.



Con la partida de los albergados, La Ciudad de los Niños "se tendría que cerrar", acotó el mandatario estatal.



Los albergues "La Ciudad de los Niños" y "Ciudad Juvenil" de Guanajuato y Michoacán, son investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) desde el 2 agosto pasado, mediante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), en tanto que la Procuraduría de Justicia del Estado realiza investigaciones sobre violencia física a menores que se encuentran en ese albergue.



"La Ciudad de los Niños A.C." tiene cinco albergues, tres de ellos en Salamanca, "La Ciudad de los Niños", "Ciudad Infantil" y "Ciudad Juvenil", otro en Moroleón, "La Ciudad de los Niños" y uno más en Morelia, Michoacán, "La Ciudad de los Niños". En esos lugares son colocados aquellos que se encuentran en condiciones de abandono o han sido víctimas de violencia física o sexual en sus casas.



A la pregunta expresa de los abusos sexuales que se habrían cometido en "La Ciudad de los Niños", el mandatario dijo que ese tema tendría que revisarse con el DIF.



El 12 de julio pasado, el DIF estatal se hizo cargo del albergue de Salamanca, fundado por el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, tres días después de que el Juzgado Noveno de Distrito emitió sentencia en el amparo indirecto 475/2016-VIII en el que se revelan graves violaciones a los derechos humanos de los menores, que eran sometidos a maltrato físico, castigos extremos, abuso sexual, y al menos 134 habrían sido reconocidos como hijos del religioso y de tres monjas ante el Registro Civil.



Miguel Márquez aseguró que no ha habido omisiones por parte del Estado, hay trabajo y compromiso, porque su "responsabilidad son los niños".



Enfatizó que están llevado a cabo “las medidas cautelares establecidas por la juez federal y hemos estado trabajando en eso”, agregó que no ha habido una sentencia firme que acredite los dichos en torno a los señalamientos que se hacen al albergue, y será la autoridad correspondiente la que tendrá que resolver.



En ese contexto, afirmó que como autoridad estatal ha tomado con seriedad y con mucho profesionalismo las medidas cautelares que se han impuesto y los niños están en buenas condiciones.



Describió el trabajo que se ha realizado de revisión médica, psicológica y para identificar la procedencia de los niños que estarán retornando con sus familias.



"Ya identificamos de donde son la mayor parte de los niños, la mitad o más de la mitad no son guanajuatenses, entonces por cuidado de la ley no puedo revelar cada uno de ellos pero se estarán retornando a sus lugares, a sus comunidades y a sus familias", expresó.



Márquez no precisó las fechas en las que los menores volverán a sus hogares, pero el proceso para ello va muy bien.



En el proceso de adopción observado en la sentencia emitida por la juez, afirmó que el trabajo está realizándose y destacó el compromiso para garantizar la seguridad jurídica, de salud y educación de los niños.