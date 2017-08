Cambio en alcantarilla hubiera evitado socavón en Paso Exprés: Peritos

CUERNAVACA(SUN)

El Grupo de Expertos Independientes que realizó el peritaje técnico sobre el socavón en el Paso Exprés determinó que un mal diseño del proyecto, la falta de supervisión de la obra y no cambiar la alcantarilla fueron las principales causas del hundimiento.“No estaríamos aquí si en un momento dado se hubiera revisado la alcantarilla y se hubiera tomado la decisión de cambiarla, esa fue la causa raíz, se conservó una alcantarilla dañada, que tenía problemas, y se sumó la acumulación de la basura también”, indicó Humberto Marengo Mogollón, integrante del grupo de especialistas.En conferencia de prensa, el perito en hidráulica y ex presidente de la Academia de Ingeniería rechazó fincar responsabilidades contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y las empresas involucradas, aunque reconoció frente a la presión de los medios que las autoridades deberían modificar su manera de supervisar.“Tendríamos que insistir en revisar y supervisar las obras, el grupo de revisión de obras ya lo hace, creo que la Secretaría debe de revisar cómo está haciendo la supervisión, verificar porque no sucedió exitosamente y cambiar el proceso. Fue la cadena la que no revisó adecuadamente”, agregó el experto.