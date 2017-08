México vuelve a EU exportador neto de gas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Con las abultadas importaciones de gas natural que México trae del mercado de Estados Unidos, el país contribuye a que la industria petrolera norteamericana se convierta en exportador neto de gas.



Después de 60 años de haber dependiendo de las compras externas de gas, la Unión Americana coloca en el exterior más hidrocarburo de este tipo del que importa.



En un reporte del Departamento de Energía de Estados Unidos, se argumenta que los altos volúmenes de compras de gas natural que está realizando México a los productores norteamericanos significan la salida de más de 50% de los excedentes que presenta ese mercado.



Incluso se espera que el status de exportador neto de Estados Unidos "continúe pasado 2018 debido a las crecientes exportaciones de gas natural a México, la disminución de las importaciones de gasoductos de Canadá y el aumento de las exportaciones de gas natural licuado".



Tan sólo en los primeros cinco meses del año, según el reporte elaborado por Katie Dyl y Victoria Zaretskaya, analistas de la US Energy Information Administration (EIA, por sus siglas en inglés), con fecha del 8 de agosto de 2017, los embarques de gas natural norteamericano que salen por ducto hacia territorio mexicano alcanzaron niveles récord, equivalentes a casi 4.04 mil millones de pies cúbicos diarios, un volumen superior a lo todo lo que producen los principales yacimientos de donde México obtiene este recurso:



Cantarell, que en julio produjo mil 260 millones de pies cúbicos diarios; Burgos, con 704 millones; Ku-Maloob-Zaap, con 550 millones; Chuc, con 277 millones; Crudo Ligero Marino, con 267 millones, y Veracruz, con 264 millones de pies cúbicos diarios.



En el séptimo mes del año, la producción nacional promedió 4 mil 283 millones de pies cúbicos (excluyendo el nitrógeno), lo que significa que en este momento por cada millón de pie cúbico que se produce internamente se importa otro, preferentemente del mercado de Estados Unidos.



Los especialistas pronostican que con el aumento —al doble— de la actual capacidad de gasoductos de exportación de Estados Unidos a México, prevista para 2019, "es posible espera que las exportaciones de gas natural de Estados Unidos aumenten, aunque deberían permanecer muy por debajo de la capacidad de gasoducto disponible".



Citan que la Secretaría de Energía (Sener) "espera incrementar el uso de gas natural para la generación de energía eléctrica en casi 50% entre 2016 y 2020".



La red doméstica de gasoductos de México está experimentando una importante expansión, principalmente para acomodar las nuevas importaciones de gasoductos procedentes de Estados Unidos, añade el documento.



El reporte de las autoridades norteamericanas señala que en "Estados Unidos han sido importadores netos de gas natural (en promedio anual) durante casi 60 años. El descenso de las importaciones de gasoductos procedentes de Canadá, las crecientes exportaciones de gasoductos a México y el aumento de las exportaciones de gas natural licuado (GNL) contribuyen al cambio continuo del país hacia un exportador neto".



Ese país empezó a importar más gas natural de lo que exportó en 1958, cuando los volúmenes totales de comercio de gas natural fueron mucho menores.



Desde 2011, añade el documento, las inversiones en oleoductos han contribuido al creciente volumen de gas natural entregado en Canadá desde el Medio Oeste y el Noreste.



En marzo de 2017, las exportaciones totales de gas natural de Estados Unidos a Canadá fueron de 3.21 mil millones de pies cúbicos diarios, cerca del récord mensual de 3.25 mil millones alcanzado en diciembre de 2012.



Los analistas de la EIA sostienen que, en el caso de México, las ventas de gas producido en Estados Unidos alcanzaron niveles récord en los primeros cinco meses de 2017, con un promedio de 4 mil millones de pies cúbicos, lo que representa un aumento de 344% respecto de 2010, cuando le vendían cerca de 910 millones de pies cúbicos.



"Estos volúmenes han ido aumentando constantemente, alcanzando un promedio anual de 3.78 mil millones de pies cúbicos diario en 2016. Este crecimiento en el comercio con México ha sido el resultado de varios factores, incluyendo el crecimiento de la producción de gas natural en Estados Unidos, la disminución de la producción nacional, el mayor uso de este carburante para uso industrial y generación de energía eléctrica y la expansión de la red de gasoducto en la frontera con México y dentro de ese país", indica.



Reportes operativos de Pemex señalan que entre 2014 y el promedio de la producción obtenida en los primeros siete meses de este año, la caída de la producción de gas es de 24.6%, equivalente a dejar de producir mil 417 millones de pies cúbicos diarios.

Un volumen similar al que consume actualmente.



La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) dio a conocer que las cuencas de gas natural no asociado se encuentran en su nivel más bajo de los últimos 15 años.



El organismo regulador precisó que en el primer semestre de 2017, la producción de las principales cuencas gas natural no asociado de los yacimientos de Burgos, Plataforma Burro-Picachos, Sabinas y Veracruz cayó 57% respecto al nivel alcanzado 10 años atrás y se ubica en su punto más bajo de los últimos 15 años.



La perforación de pozos en estas cuencas, añadió, ha disminuido desde 2006, lo que ha impactado directamente en el nivel producción.



"En lo que va de 2017, no se han perforados nuevos pozos".



La caída en la producción del gas no asociado está relacionada con el desplome del precio de este hidrocarburo, el cual perdió 55% de su valor en 10 años.

La misma comisión realizó una estimación de la producción de gas natural para los próximos 15 años (escenarios máximo y mínimo), con un nivel de detalle que permite analizar los diferentes tipos de actividad, las regiones y la calidad de los hidrocarburos.



Se estima que la producción de gas natural para el escenario mínimo, alcanzará un volumen de 2 mil 691.8 millones de pies cúbicos diarios en 2030, es decir, una disminución de 51.1% respecto a 2015.



En el escenario máximo, la producción tendrá una diminución en los próximos años y, a partir de 2022, la producción comenzará a crecer debido a la producción por parte de las empresas ganadoras de las licitaciones en las diferentes rondas de bloques petroleros.



Además, se estima que la producción de gas alcanzará un volumen de 4 mil 628.2 millones de pies cúbicos diarios en 2030, lo que representará una disminución de 15.9% respecto a 2015, y lo que obligaría a continuar importando ese hidrocarburo por un periodo prolongado.