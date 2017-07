Policía Federal, lista ante posible liberación masiva de reos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Policía Federal está preparada para un eventual escenario de liberación de miles de personas que, por reclasificación de delitos que antes eran graves y ahora ya no lo son, salgan de prisión.



Así lo aseguró el comisionado de la Policía Federal, Manelich Castilla Cravioto, quien cuestionado respecto a si preocupan a la PF estas posibles excarcelaciones, estimadas por el gobierno de la ciudad en 4 mil personas, indicó que “lo que nos genera es la necesidad de prepararnos para un escenario en lo que esto pueda ser posible”.



Esa “difícil situación” no ocurriría mañana, pero “nos corresponde estar preparados para cualquier escenario que pueda surgir”, dijo en entrevista tras la reunión que tuvo hoy la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).



Confió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aterrice criterios, “con la máxima ética y dirigiendo el interés de la sociedad” por encima de cualquier otro, para garantizar su seguridad.



La semana pasada el jefe de gobierno de la ciudad, Miguel Angel Macera, dijo que podrían ser hasta cuatro mil las personas que pudieran ser excarceladas, entre ellas las que están presas por portación de armas de fuego, debido a que ese, entre otros ilícitos, en el sistema antiguo eran graves pero ahora ya no lo son.



Castilla Cravioto indicó que la PF será respetuosa y seguirá de cerca de el pronunciamiento de la Corte y cómo se van a aterrizar los criterios.



Dado que entre los delitos que ahora ya no son graves, como en el pasado, está la portación de armas de fuego, Castilla Cravioto se pronunció por revisar esa reclasificación pues la PF ha asegurado “gente que transporta arsenales completos, armas de muy alto poder… y sin embargo estas personas obtienen su libertad (esto) se tiene que revisar” pues las armas generan violencia.



El mando policíaco sostuvo que la PF no está en contra del nuevo sistema de justicia, de lo que se trata es de revisarlo para que “el tecnicismo jurídico no sea un obstáculo para que se lleve a cabo la justicia”.



BUSCAN JUSTICIA PARA MANDOS ULTIMADOS



Por otro lado, dijo que la PF insistirá en que se dicte sentencia condenatoria contra las personas señaladas como presuntas responsables de los asesinatos de quienes fueran coordinador de la Policía Federal en Veracruz, Juan Camilo Castagné; inspector José Rigoberto Peña y segundo subcomandante, Alberto Sánchez, asesinados el pasado 24 de mayo.



Los presuntos responsables fueron detenidos pero por orden de un Juez radicado en Puebla fueron liberados, para ser nuevamente detenidos y puestos a disposición de un juzgado en Veracruz.



El comisionado de la PF expuso que los indiciados tuvieron su primera audiencia y solicitaron un término que se vence el día 12 o 13 de julio. “Vamos a esperar que se dicte la medida cautelar de prisión preventiva en lo que se investiga a fondo, tenemos la certeza de que estas personas participaron en los hechos”.



“Hay evidencia” de responsabilidad por lo que se espera sentencia condenatoria, expuso.



Reiteró que en opinión del juez que los liberó en Puebla no se acreditó flagrancia sobre tres delitos que se pusieron sobre la mesa y reconoció que se deberá tener cuidado para perfeccionar al cuerpo policial pero también para sensibilizar a los jueces sobre la operación judicial, a veces en segundos y bajo riesgo.



Respetamos al poder judicial pero que también volteen a ver la realidad de la operación judicial y que el tecnicismo jurídico no obstaculice la justicia, pidió.