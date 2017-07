Aveo 2018 no cumple con norma de seguridad: Poder del Consumidor

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

General Motors (GM) engaña con su publicidad a consumidores afirmando que el modelo Aveo 2018 es seguro, sin embargo, el nuevo modelo no cuenta con frenos ABS en su versión básica, afirma El Poder del Consumidor.



Este modelo, indica, reprobó la prueba de choque del Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe (Latin NCAP), obteniendo cero estrellas en seguridad para el ocupante adulto, y sólo dos estrellas para el ocupante infantil.



El Poder del Consumidor llevó a cabo una revisión de los aspectos técnicos ofrecidos para el modelo 2018.



"De esta revisión se pudo constatar que, si bien todas las versiones de Aveo 2018 incluyen bolsas de aire frontales, el sistema de frenos ABS no es parte de las versiones más económicas del modelo (LS Manual y LS automático), este sistema de frenos impide que las 4 ruedas pierdan adherencia al frenar bruscamente o de emergencia", refiere en un comunicado.



La diferencia de costo entre las versiones que cuentan con frenos ABS (LT manual y automático, LTZ automático) y las que no (LS tanto en transmisión manual como automática) es de 18 mil a 32 mil pesos. El costo aproximado de los frenos ABS para la industria automotriz es de 350 dólares, es decir menos de 7 mil pesos.



Stephan Brodziak, coordinador de Seguridad Vehicular de El Poder del Consumidor reconoció que GM ha dado un paso adelante en el tema de seguridad vehicular al incluir bolsas de aire en todas las versiones del Aveo 2018, sin embargo, la falta de frenos ABS en su versión básica (LS), sigue discriminando a los consumidores de menores recursos.



Además, para ninguna versión del Aveo 2018, se ofrece el Control Electrónico de Estabilidad (ESC), el cual ha demostrado ser uno de los dispositivos de seguridad más eficientes para evitar siniestros vehiculares, el cual es obligatorio, tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, y otros países para todos los autos nuevos.



"Pese a la entrada en vigor de la NOM-194-SCFI-2015, encargada de regular los dispositivos de seguridad en los autos nuevos, los fabricantes de autos siguen comercializando autos altamente inseguros, aprovechando los excesivamente largos plazos con que el gobierno ha decidido favorecer a los intereses de la industria por encima de la salud pública", señala Brodziak.



En este caso, la versión más básica del GM Aveo 2018, no está en condiciones ni siquiera de cumplir una norma tan laxa como la NOM-194 debido a la omisión de los frenos ABS.



El Programa Global de Evaluación de Vehículos Nuevos (Global NCAP, por sus siglas en inglés) ha estimado que la aplicación y cumplimiento de medidas de seguridad en todos vehículos nuevos comercializados en México, como bolsas de aire frontales y laterales y frenos ABS, salvaría hasta 3 mil 500 vidas para el 2030.



Según el informe de Global NCAP y el Banco Interamericano de Desarrollo, el potencial de las normas de seguridad vehicular para evitar muertes y lesiones en América Latina, podrían salvar hasta 40 mil muertes de ocupantes de vehículos entre el 2016 y el 2030, si se implementaran los estándares mínimos de seguridad vehicular recomendados por Naciones Unidas en América Latina.