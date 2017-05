Video: Ejecución militar extrajudicial en Puebla

PUEBLA(SUN)

Elementos del Ejército fueron captados en un video cuando atacan a tiros un vehículo con civiles desarmados y, luego, ejecutan a una de las personas de un tiro en la cabeza, supuestamente en la junta auxiliar de Palmarito, del municipio poblano de Quecholac.



La grabación, difundida hoy por el Diario Cambio de la capital poblana, presenta imágenes presuntamente grabadas el pasado 3 de mayo, cuando la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reportó al menos dos enfrentamientos armados con presuntos delincuentes dedicados al robo de hidrocarburo.



En el video grabado desde una cámara de seguridad de un domicilio particular se aprecia que los militares atacan a tiros un vehículo particular en el que iban al menos tres civiles desarmados.



Tras disparar, los ocupantes descienden de la unidad, son detenidos y llevados al frente del automóvil, pero uno de ellos queda tendido en el suelo, aparentemente herido, por lo que dos militares lo arrastran unos metros para colocarlo al lado de sus compañeros.



Al final del video se observa cuando los soldados manipulan la cámara.



Precisamente ese día 3 de mayo, el Ejército informó que tuvieron dos enfrentamientos armados con presuntos huachicoleros, en uno de los cuales los delincuentes habían utilizado como escudo a mujeres y niños.



Como resultado de las confrontaciones armadas hubo 10 personas muertas (cuatro de ellas militares), 12 heridos (11 militares y un policía estatal) y 14 detenidos.



Hasta el momento, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no ha dado respuesta a una consulta sobre el contenido del video.



ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES, SE RECOMIENDA DISCRECIÓN