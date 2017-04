Pendientes, 5 órdenes contra ex funcionarios de Duarte

VERACRUZ(SUN)

Aún están pendientes de cumplimentarse cinco órdenes de aprehensión en contra de ex funcionarios del gobierno de Javier Duarte de Ochoa que presuntamente incurrieron en delitos electorales en el pasado, reveló el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo.



El funcionario de la Procuraduría General de la República, recordó que de las ocho órdenes giradas, solo tres han podido ser efectuadas contra ex servidores públicos relacionados con delitos de peculado electoral, condicionamiento de programas sociales y compra de votos.



Entrevistado posterior a la firma de un convenio de colaboración con el Gobierno de Veracruz, indicó que por ello tienen pendientes por cumplimentar cinco órdenes de aprehensión en contra de ex funcionarios duartistas.



"En Veracruz tenemos ex funcionarios relacionados con peculado electoral, condicionamiento de programas sociales, compra de votos, en realidad tuvimos el caso de 8 ex funcionarios de Duarte, que se giraron la orden de aprehensión".



Cabe recordar que los ex servidores públicos están implicados en el condicionamiento de entrega de programas sociales a favor de candidatos del PRI de la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río, cuyo episodio ocurrido en 2013 fue videograbado y generó la renuncia del entonces delegado de Sedesol, Ranulfo Márquez Hernández.



En las imágenes difundidas en el 2013, se observó a Salvador Manzur, ex alcalde de Boca del Río y en ese entonces Subsecretario de Finanzas del Gobierno de Javier Duarte, en un encuentro con ciudadanos donde condicionaba los apoyos federales a cambio del voto del PRI.



El funcionario de la PGR, informó que de manera paralela se han abierto 308 investigaciones por el proceso electoral municipal del presente año, cuando se renovarán las 212 presidencias municipales,

De ese total de querellas, 270 están relacionadas con hechos cometidos con anterioridad al inicio del actual proceso electoral municipal.



Desglosó que son 12 casos documentados de condicionamiento de programas sociales, ocho casos relacionados con compra de votos y cinco más con peculado electoral.



Y recordó que se libró una orden de aprehensión en contra del ex gobernador, Javier Duarte de Ochoa, por el delito de obstaculización de las tareas de funcionarios electorales y por el desvío de 35 millones de pesos que le correspondían al Instituto Nacional Electoral (INE).



"Estamos relacionando además otras series de investigaciones; seguimos investigando y con los trámites y el procedimiento legal. La investigación se deriva de una denuncia que fue presentada en el 2013 por el Partido de Acción Nacional".



Yunes adeudo a órgano electoral



El Gobierno de Veracruz, debe al Organismo Público Local Electoral (OPLE) 80 millones de pesos del ejercicio de 2016, informó el consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.



Recordó que el adeudo global dejado por la pasada administración era de 160 millones de pesos y se programaron cuatro pagos, de los cuales se han cubierto dos, por lo que aún falta cubrir recursos de la deuda “institucional”.



Sobre el clima electoral, Vázquez Barajas dijo que en Veracruz no hay focos rojos para realizar las elecciones municipales de este año, y que en las últimas elecciones no ha habido circunstancias de inseguridad que impidan la instalación de casillas o algunas de las actividades de los comicios.