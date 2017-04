Autoridades de EU notificaron a Italia indicios sobre Yarrington

(SUN)

Autoridades estadounidenses fueron quienes notificaron a la policía italiana sobre indicios para dar con el paradero de Tomás Yarrington Ruvalcaba, ex gobernador de Tamaulipas.



Un comunicado de prensa de la Jefatura de la Policía de Cosenza informó que Yarrington había logrado eludir dos controles de las autoridades italianas al presentar documentos falsos que lo identificaban como un empresario de apellidos Morales Pérez.



El comunicado detalla que existía la posibilidad de que el ex mandatario se hubiera realizado una cirugía plástica para ocultar su identidad, pero labores de inteligencia establecieron la ubicación de Yarrington en la ciudad de Paola, donde llevaba meses establecido.



La información difundida por autoridades italianas destaca la detención emitida por Estados Unidos, sin mencionar a México.



Incluso destaca que fue la notificación estadounidense la que movilizó a los equipos de Cosenza y el Servicio Central Operativo a realizar los servicios de observación y espionaje.



Los agentes italianos dieron con Yarrington Ruvalcaba después de varios días de acecho y estudio.



Al ser detenido por los agentes italianos, Yarrington negó su identidad y sólo se corroboró hasta después de analizar sus huellas dactilares.



El comunicado dice que en la operación de detención participaron funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de Interpol.



La Jefatura de Policía de Cosenza explica que el ex mandatario priísta fue gobernador de Tamaulipas de 1999 a 2005 y se encuentra fugitivo desde 2012.



Amplió que recibió altos sobornos por parte del Cártel del Golfo para favorecer el trasiego de grandes cantidades de cocaína y mariguana a los Estados Unidos, con lo que ganó millones de pesos.