PRI ya expulsó a Yarrington, asegura Ochoa Reza

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) expulsó a Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas, el pasado 16 de diciembre y desde el 2012 fue suspendido del partido, aseguró Enrique Ochoa Reza, dirigente nacional del PRI.



"En el PRI estamos a favor que los corruptos terminen en la cárcel" y sea recuperado el dinero sustraído, agregó.



Ochoa Reza acompañó a Alfredo del Mazo Maza, candidato del PRI, PVEM, Nueva Alianza y Encuentro Social, en el municipio de Axapusco.



En conferencia de prensa, Ochoa Reza detalló que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI continúa la investigación contra el ex gobernador de Tamaulipas y determinó su expulsión del partido, lo que fue informado oportunamente a los medios de comunicación.



Agregó que dicha comisión investiga el caso del ex gobernador de Quintana Roo y de otras entidades donde hubo señalamientos de corrupción.