Ve Fox riesgo de conflictos por escasez de agua

SAN CRISTÓBAL, GTO.(SUN)

El ex presidente Vicente Fox Quesada convocó a profesionistas, técnicos, trabajadores y organismos operadores del agua a presentar propuestas para la regulación, innovación, aspectos legales del agua y todos sus usos en los estados de Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí, Zacatecas y Michoacán.



En la presentación del “Agua-Hackaton”, que la Comisión Nacional de Agua organiza en coordinación con el Centro Fox, el ex mandatario señaló que la escasez de agua puede llegar a ser motivo de guerras, por lo que hay que tener alternativas para cuidarla.



“La escasez de agua provoca conflictos. Ojalá tuviéramos más agua, y no la hay”. Dijo que se tiene que hacer un uso eficiente y sustentable del líquido. “El agua es un asunto muy serio”, agregó.



En rueda de prensa conjunta con el subdirector general de Planeación de Conagua, Roberto Salomón Abedrop, Vicente Fox destacó que en la región Bajío del País hay una problemática preocupante por la escasez del agua.



En el evento hicieron una convocatoria a estudiantes universitarios, de institutos tecnológicos, emprendedores y a trabajadores que se dan cuenta como se pierde el agua a participar en el Agua-Hackaton que se efectuará el 24 y 25 de marzo.



Las propuestas deberán estar basadas en la innovación y tecnología a los retos que enfrenta la región en materia de agua relacionados con la hidrografía, distribución, suministro, uso, tratamiento y conservación.



Los premios serán de 100 mil pesos al proyecto que logre el primer lugar, 30 mil al segundo y 20 mil al tercero.