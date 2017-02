"No creo que el muro frene la migración", dice migrante

NAUCALPAN, Méx(SUN)

“No creo que el muro frene la migración. El mexicano siempre le va a buscar, así hagan un muro de 10 metros de ancho, la gente no se va a detener”, mencionó Juan José López, habitante de la colonia Loma Colorada, del municipio de Naucalpan, quien durante seis años trabajó en Estados Unidos.



Añadió que la necesidad lo hizo viajar al país del norte y laboró en Los Ángeles y San Diego, aunque en el 2010 decidió regresar a México para reunirse con su esposa e hijos, que habitan la colonia Loma Colorada.



El gobierno de Naucalpan entregó 720 mil pesos, en sillas y mesas para alquiler, a 29 migrantes naucalpenses que fueron repatriados o retornaron por voluntad propia a México, recursos provenientes del Fondo de Apoyo a Migrantes del gobierno federal.



Pedro Fontaine, director de Vinculación Ciudadana de Naucalpan, aseguró que la migración es un tema olvidado y pocos gobiernos cuentan con políticas públicas y acciones a favor del sector, por lo que este municipio es el primero de la entidad en tener una oficina de atención al respecto.



Afirmó que por primera vez Naucalpan recibió recursos del Fondo de Apoyo a Migrantes, pues es uno de los cinco municipios del Estado de México con mayor migración a Estados Unidos.



“En el contexto que vive nuestro País, el fenómeno migratorio se prevé agudice en los próximos meses, es por ello que emerge una mayor coordinación y esfuerzo entre los tres niveles de gobierno para atención de los migrantes y el retorno de los que se estimen arriben a nuestro país”, expresó.



El diputado local Alejandro Olvera Enzana, presidente de la Comisión de Apoyo y Atención a Migrantes del Congreso del Estado de México, dijo que 1.2 millones de mexiquenses radican en Estados Unidos y hasta el momento no ha ocurrido un retorno masivo de los mismos.



Aseguró que Ecatepec, Tlalnepantla y Toluca son municipios expulsores de migrantes, al igual que estados del Sur de la entidad, como Luvianos, aunque en realidad de la totalidad de municipios mexiquenses salen personas hacia Estados Unidos.



“Pero también el Estado de México se ha hecho receptor, ha sido un tema de tránsito, pero ya muchos, de otros estados del mismo país se quedan a vivir en el Estado de México y también de otros países, como Honduras, Guatemala, Salvador, Nicaragua”, detalló.



Miguel Ángel Tovar, subdirector de Atención a Grupos Vulnerables y Migrantes de Naucalpan, estimó que 22 mil naucalpenses radican en Estados Unidos y es necesario estar preparados para el retorno de algunos de ellos.



Héctor Joel Negrete Colina, de la colonia Balcones de Chamapa, laboró durante dos años en Estados Unidos y en el 2000 fue repatriado a México, pues “hacen redadas las autoridades de allá y los sorprenden a uno muchas veces y lo regresan”.



Agregó que la política migratoria de Estados Unidos va a tener algunas dificultades, sobre todo por las expresiones de rechazo en prácticamente todo el mundo, “y pienso que ese país vive a base de los mexicanos, los gringos no trabajan, ellos tienen dinero y nos pagan a nosotros”.