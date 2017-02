Matan a pareja ancianos en Acapulco; él era de EU

ACAPULCO, Guerrero(AP )

Una pareja de ancianos, un hombre estadounidense de 70 años y una mujer mexicana de 65, fueron estrangulados en un departamento del puerto turístico de Acapulco, informaron autoridades.



Según explicó a The Associated Press el vocero de Seguridad del Estado, Roberto Álvarez Heredia, los fallecidos fueron localizados el viernes por la mañana y no eran turistas, sino que vivían en el departamento donde fueron asesinados.



De hecho, eran los administradores de ese condominio, llamado Fraccionamiento Condesa, situado en una zona residencial de la ciudad cercana a la playa.



Tanto el hombre como la mujer presentaban lesiones de estrangulamiento en el cuello y sus cuerpos se localizaron en dos habitaciones distintas.

El departamento tenía cámaras de seguridad, pero los atacantes se llevaron el disco duro de las mismas. El lugar estaba en desorden.



Álvarez Heredia afirmó que todos los indicios apuntan a que se trató de un robo no vinculado al crimen organizado y señaló que ya informaron al consulado estadounidense en Acapulco del suceso.