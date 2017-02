Costo de canasta básica, con peor enero en 21 años

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los precios de la canasta básica tuvieron en enero de 2017 el incremento más alto para un mes similar en los últimos 21 años, informó el Inegi.



El alza en el precio de las gasolinas, el gas LP, las tortillas y las tarifas de transporte urbano, principalmente, disparó el costo conjunto de los productos de primera necesidad que requiere una familia para subsistir.



Durante el primer mes del año, el índice nacional de precios de la canasta básica presentó un incremento mensual de 4.43%, la tasa más elevada para un primer mes del año desde enero de 1996, cuando se registró 4.75%, de acuerdo con datos de la institución.



En su tasa anualizada, el costo de la canasta básica repuntó a 7.26%, cifra superior al 2.82% que alcanzó al cierre del año pasado.



Las elevadas variaciones implican un detrimento del poder adquisitivo de las familias con menores recursos en el país y que son consumidores regulares de los 82 productos de este índice.



El aumento del índice de la canasta básica superó el incremento general de precios en el país, que también reportó un aumento récord en el primer mes del año.



El índice nacional de precios al consumidor tuvo un aumento mensual de 1.7%, lo que representó su mayor alza desde enero de 1999, cuando entonces alcanzó una tasa de 2.53%.



La inflación anual llegó a 4.72% al inicio de este 2017, fuera del rango de tolerancia que tiene la meta del Banco de México, el cual va de 2% a 4%.



Afectan poder adquisitivo. Los bienes y servicios cuyos precios tuvieron mayor incidencia en la inflación de enero, fueron la gasolina de bajo octanaje (Magna), gas doméstico LP, gasolina de alto octanaje (Premium), loncherías y fondas, autos, tortilla, autobús urbano, limón y vivienda propia.



El índice de precios subyacente, que no incluye los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles, registró un crecimiento mensual de 0.58% y una tasa anual de 3.84%, mientras el índice de precios no subyacente reportó un alza mensual de 5.14% y de 7.4% anual.



Analistas coincidieron en que los precios de las mercancías van a continuar los próximos meses impulsados por el efecto de la depreciación del peso frente al dólar y por las mayores cotizaciones de los energéticos.



La directora ejecutiva de análisis y estrategia de Banorte, Delia Paredes, dijo que el incremento y liberalización de los precios de la gasolina, el mayor traspaso de la depreciación del tipo de cambio y el impacto en el incremento del salario mínimo presionaron la inflación este mes, la cual calculan llegue a 5.7% al cierre de este año.



“La tendencia al alza de la inflación general, que superó el rango superior objetivo de Banxico, y el incremento de las expectativas de corto plazo sugieren una continuación del ciclo restrictivo durante este año.



“Anticipamos un incremento acumulado de 100 puntos base durante este año, aunque no podemos descartar un incremento más agresivo ante nuevos episodios de presión sobre el tipo de cambio que pueda provocar un deterioro de las expectativas de inflación”, dijo el analista de Invex, Casa de Bolsa, Joan Enric Domene.



El especialista de CitiBanamex, Eduardo González, comentó que es probable que los precios agrícolas se mantengan relativamente bajos unos meses más y sigan limitando el avance de la inflación general; sin embargo, advirtió que sigue latente el riesgo de que el impacto del tipo de cambio sobre los precios sea mayor al estimado.