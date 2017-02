Secretario de Estado de EU viajaría a México la próxima semana

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, llegaría a México el próximo miércoles 15 de febrero, de acuerdo con información del diario The Washington Post.



“El secretario de Estado volará a la Ciudad de México para reunirse con (el canciller Luis) Videgaray el próximo miércoles”, señaló el diario estadounidense.



Detalló que Tillerson invitó a Jared Kushner, jefe asesor de la Casa Blanca y yerno del presidente Donald Trump, a su reunión con Videgaray.



Hasta el mediodía, el Departamento de Estado de EU no había confirmado oficialmente esta información.



A inicios de la semana, durante su visita a Washington, Videgaray dijo que estaba previsto que Tillerson viajara a México en las próximas semanas, aunque no especificó una fecha.