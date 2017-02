Es tiempo de corregir desaciertos diplomáticos: Graue

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Enrique Graue Wiechers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), asegura que el país vive un “momento crítico” por la relación con el presidente estadounidense Donald Trump y las políticas que éste ha impulsado, y considera que “para nadie es oculto que ha habido desaciertos” en la diplomacia mexicana, “pero es momento de componerlos, no de ver para atrás”.



“Hemos sido sujetos de una embestida que pudimos predecir durante la campaña, pero no pudimos creer en ella. Estamos atravesando por un momento crítico como nación y tenemos que replantear todo lo que estamos haciendo. Tendremos que diversificar el comercio, fortalecer el mercado interno y no disminuir la producción. Hay que tomar esto como un reto, un reto para mejorar, pero sí estamos en un momento crítico”.



Cuando se le pregunta si los mexicanos debemos unirnos en torno al presidente de México, enfatiza que debe ser en torno al país, puesto que “el presidente nos representa, indudablemente, cualquier presidente o partido político sería lo que estaría representando. Lo que le pedimos [al presidente] es que nos represente”.



En el sexto piso de la Rectoría, Graue afirma en entrevista con EL UNIVERSAL que “llegará el momento en que el pueblo de México y nosotros, todos, tengamos un juicio claro de lo que tenemos que hacer con nuestras instituciones” y al hacer un balance de la actuación diplomática de nuestro país asegura que “para nadie es oculto que ha habido desaciertos, pero es momento de componerlos, no de ver para atrás”.



El próximo domingo, cuando participe en la marcha del movimiento Vibra México, Graue se convertirá en el primer rector en 49 años que sale a la calle a participar en una manifestación pública. La última vez fue Javier Barros Sierra en 1968, cuando salió para defender la autonomía universitaria.



En su oficina, a 15 meses de estar al frente de la UNAM, sentado frente al retrato de quien es considerado el rector fundador de la Universidad Nacional Justo Sierra, dice que en el pasado esa institución se estaba defendiendo a sí misma; hoy, la comunidad de la Máxima Casa de Estudios saldrá a defender a México.



Pide unidad y dice que comprende el enojo y la angustia de los mexicanos, pero este es momento de mostrar un frente unido hacia el exterior. Señala que a pesar de que los mexicanos hemos sido los más afectados por las políticas de Donald Trump nos hemos conformado de pasar de azoro en azoro, sin decir “basta, señor Trump”.