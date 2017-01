"El Bronco" recorta su sueldo y baja tenencia 50%

MONTERREY, Nuevo León(SUN)



Además, eliminará el bono de los servidores públicos y cobrará sólo 50% de la tenencia, como estaba acordado desde diciembre de 2015.



Explicó que se trata de las medidas que tomará como respuesta al reclamo ciudadano, a raíz de las protestas que realizaron en días pasados los habitantes del estado.



En un acto realizado en el patio central del Palacio de Gobierno, al que acudieron unas 300 personas, entre funcionarios estatales, alcaldes y legisladores locales, “El Bronco” dijo que son acciones para recuperar la confianza ciudadana y dar un ejemplo ante la situación de incertidumbre y desaliento que atraviesa el País.



Señaló como factores de incertidumbre la política del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la paridad del peso y los aumentos en las tasas de interés, la gasolina, la luz, el predial y en los impuestos que el gobierno cobra para mantener los servicios a los ciudadanos.



El gobernador enfrentó en días pasados dos grandes manifestaciones de unos 19 mil y cinco mil personas que exigían hasta su renuncia, en una de ellas un grupo de presuntos infiltrados dañaron el Palacio de Gobierno y lesionaron a cuatro periodistas.



Rodríguez Calderón explicó que cuando pidió al Congreso que aprobara el presupuesto, sin incluir el descuento en la tenencia, ya pactado para 2017, no tenían en mente el aumento en la gasolina que descompuso a todos al obligarlos a modificar muchas cosas.



En un mensaje de media hora, donde no respondió a preguntas de la prensa, Rodríguez Calderón señaló que ya desde 2016, se pusieron en práctica algunas medidas como ya no aumentar los sueldos a funcionarios ni apoyarlos en gastos para gasolina o celular.



“Además, se dejó de pagar por anunciarse en medios de comunicación, todo lo cual permitió ahorros por cinco mil 600 millones de pesos para reducir el déficit gubernamental”, dijo.



“Ante la nueva situación económica, entre las primeras decisiones que se han tomado, el gobernador inicia reduciéndose el 20% de su salario y eso será para todos los secretarios, subsecretarios y directores a partir de la próxima quincena, lo cual permitirá ahorros por 250 millones de pesos”, detalló.



Par el resto de los trabajadores, dijo, se ajustarán a lo que recomiende el Consejo Ciudadano Consultivo de Remuneraciones. Este año, reiteró, no habrá aumentos de sueldo para ningún servidor público, exceptuando las fuerzas de seguridad.



Agregó que el aguinaldo para los primeros niveles de gobierno se reducirá 50%, y se cancelará definitivamente el bono del servidor público que se había conservado hasta menores de 20 mil pesos, pero ahora se cancela para todos los trabajadores del gobierno.



“Tenemos que solidarizarnos con la sociedad e ir migrando para que las prestaciones de los servidores públicos se vayan igualando al resto de los nuevoleoneses”, enfatizó.



Anunció la suspensión de la adquisición de vehículos que no sean estrictamente necesarios para las áreas de seguridad y servicios esenciales a la población. Todas las unidades tendrán identificación visible, salvo las utilizadas en labores de investigación y deberán usarse sólo para propósitos gubernamentales.



Además todos, los vehículos se convertirán a gas natural; la próxima semana se lanzará la licitación correspondiente para que en un mes, todos estén convertidos al mismo sistema de combustión interna.



“El Bronco” dijo ser consciente del reclamo ciudadano ante el aumento en la gasolina.



“Es justificado, este gobierno se une, y estaremos buscando alternativas para eso, pido a ciudadanos que confíen en nosotros, creo que el gobierno federal puede tener reducciones importantes en su gabinete y en el gasto que hace de la comunicación social, que gasta en eso miles de millones de pesos”, dijo.



Igualmente reiteró su petición a que desaparezcan las delegaciones federales porque no tiene ningún caso que existan, los gobiernos estatales y municipales tienen la misma autoridad para poder hacer el servicio a los ciudadanos.



Por otro lado, a raíz del reiterado reclamo ciudadano de que ha sido incapaz para castigar a exfuncionarios corruptos, “El Bronco” aseguró que también pidió a sus colaboradores que redoblen el combate a la corrupción y se tenga cero tolerancia a ella.



“Ya hemos pedido a la PGR que facilite a Nuevo León los mismos apoyos que se han estado aplicando en Veracruz, Chihuahua y Sonora, y estaremos instalando una mesa con la PGR que permita seguir avanzando en ese sentido”, afirmó “El Bronco”.



Agregó que se integrará un comité de recuperación de bienes y recursos desviados del patrimonio público, que contribuirán a financiar la seguridad financiera del estado.



“Le he pedido a mis funcionarios de primer nivel que al que no le guste la reducción de su salario, se vaya del gobierno, porque no podemos seguir con prestaciones excesivas, es el tiempo de reducirlas para sentir lo que siente aquel que no las tiene, es importante mantener el servicio a la sociedad de manera honesta y justa, para que la gente recupere la confianza en los servidores públicos”, señaló.



Finalmente, dijo a trabajadores sindicalizados del gobierno que “hay de dos sopas, aceptan la reducción de sus excesivas prestaciones, o dejan el empleo”.