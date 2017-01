Pacto económico sin efecto si no baja la inseguridad: CCE

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, aseguró que el plan de 35 medidas anunciadas por el gobierno y sector privado para disminuir el impacto del aumento en las gasolinas no tendrá efecto sin disminución en la inseguridad e impunidad.



"Si no avanzamos en temas de corrupción o inseguridad y en el combate a la impunidad no tienen sustentabilidad las medidas de desarrollo económico y de fortalecimiento en la economía familiar", dijo.

Ante las críticas que ha recibido el plan de medidas anunciadas por el gobierno y el sector privado, el empresario dijo que no se trata de medidas difusas y que el mayor esfuerzo por parte de los empresarios será para preservar el empleo en el País.



"Hicimos nuestro mejor esfuerzo para sacar la primera generación de medidas de fortalecimiento. No es un cheque en blanco", sentenció.



Castañón dijo que el diseño e implementación de medidas para evitar impacto en las familias no puede contaminarse con intereses particulares y políticos.



En ese sentido, Castañón dijo que se espera que la Confederación Patronal de la República Mexicana firme el acuerdo y suba todas sus propuestas al Comité Nacional de Productividad, el cual se reunirá este martes en Palacio Nacional.



"Esperamos que la Coparmex se suba. Es un actor importante", dijo.



Castañón destacó que la Coparmex está invitada a la reunión del Comité de Productividad de este martes; sin embargo desconoce si la representación patronal asistirá a los trabajos.



Castañón reconoció que el aumento en el precio de las gasolinas fue abrupto pero se trata de una medida necesaria para que México transite a un esquema moderno en el precio de los combustibles.



"El precio de la gasolina tenderá a estar libre. Nos estamos preparando para que México tenga un sistema flexible en los precios de las gasolinas", comentó.