Elementos de AIC, quienes cumplimenten detención de Villanueva

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la Procuraduría General de la República (PGR), serán los encargados de cumplimentar la orden de detención en contra del ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, en cuanto pise territorio mexicano.



Fuentes de la PGR confirmaron que no se espera este martes la deportación del ex mandatario que tiene una sentencia pendiente de 22 años de prisión por delitos contra la salud.



Mario Villanueva padece de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y solo tiene la capacidad del 40% de respiración, por lo que solicitarán la prisión domiciliara en México.



El ex gobernador fue entregado en extradición el 8 de mayo de 2010 a las autoridades de Estados Unidos al haberse declarado culpable del delito de lavado de dinero; la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York le impuso una sentencia de 131 meses de prisión, acreditándosele el tiempo que estuvo detenido en México antes de su extradición.



De acuerdo con Mario Villanueva Tenorio, su padre se encuentra delicado de salud, por lo que requiere de una atención especial misma que no podría darse en una prisión.



En ese sentido, buscarán que cumpla los 17 años que restan de la sentencia en prisión domiciliara la cual deberían obtener por la edad y sus problemas de salud, pues requiere de un tanque de oxígeno; ninguna prisión cumpliría con las condiciones apropiadas para su atención médica.