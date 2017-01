Meade descarta crisis similar a la de 1995

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade , descartó que México esté frente a una crisis como la que se vivió en 1995 cuando la devaluación del peso desató el efecto tequila.“No hay absolutamente ningún indicador como el que teníamos en 1995”, aseguró a cónsules y embajadores en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) durante la inauguración del 23 Reunión de Embajadores y Cónsules 2017.Una de las funcionarias en el exterior afirmó que analistas internacionales señalan que México se acerca en algunos sectores de la macroeconomía a una situación sensible como la que vivió el País hace 22 años y preguntó que les dijera si eso era verdad.“Para ubicarnos en perspectiva: La inflación en 1995 era de tres dígitos, ahorita estamos preocupados porque hay un brote inflacionario y porque estamos en la parte superior del límite del Banco de México. Teníamos una madurez de la deuda de siete meses y ahorita se tiene una madurez de 21 años”, indicó.Consideró que actualmente la economía está creciendo cada trimestre de manera consecutiva, sostenida y permanente. Incluso, destacó que en estos momentos no hay un desbalance en las cuentas externas ni en la parte bancaria ni en la fiscal.Meade reiteró que hoy el País tiene una economía distinta, casi irreconocible a la situación en 1995, debido a que “el sistema financiero hoy es sólido y cumple con los estándares internacionales”.Antes, al darle la bienvenida, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, reconoció el valor del presidente Enrique Peña Nieto y de Meade Kuribreña por haber enfrentado la difícil y dolorosa decisión de aumentar los precios de las gasolinas en un contexto externo adverso: “Quiero destacar el valor del Presidente de la República y del secretario Meade en la toma de decisiones, particularmente el reciente incremento en los precios de las gasolinas ha puesto a prueba el valor y la responsabilidad de las instituciones”.Destacó que subir los precios de los combustibles fue una “decisión tremendamente dolorosa y muy difícil para todo el pueblo de México”, por lo que consideró que el Ejecutivo y el secretario han actuado con valor y con responsabilidad y haciendo lo que es correcto.Indicó que estamos ante un momento importante para la economía nacional, pero hizo ver que indudablemente los mexicanos deben estar tranquilos porque la conducción de la política económica está en buenas manos.“Algo que nos debe dar tranquilidad y confianza es que quien conduce las finanzas públicas, sea un hombre con capacidad, experiencia e integridad”. Matizó que el secretario ha conducido y seguirá conduciendo las finanzas por una senda de la estabilidad que redundará en mejores empleos.Más tarde, al dar la bienvenida al dialogo “Nuevas fronteras del libre comercio”, en el encuentro con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, el canciller Videgaray declaró que una de las grandes fortalezas con la que cuenta el país es la calidad de los negociadores mexicanos, a quienes consideró como los mejores negociadores comerciales del mundo.“Tenemos acumulado un talento que en ningún otro lado del mundo se tiene. Es el motivo por el cual habremos de llegar a buen puerto, lo que sin duda, como cualquier proceso de negociación, implicará momentos de tensión, de tomar decisiones, pero estoy convencido de que tenemos a los mejores negociadores comerciales del mundo”, dijo.Videgaray Caso declaró que Guajardo Villarreal es uno de los más experimentados y talentosos negociadores que existen en cuestión de comercio exterior.Frente a 120 diplomáticos mexicanos que operan en diversas partes del mundo, señaló que 2017 será un año de importantes negociaciones comerciales para el Estado, puesto que se prevé concluir la actualización del Acuerdo Global México-Unión Europea antes de que termine el año y se iniciarán los contactos entre México, Estados Unidos y Canadá para definir el futuro de la integración económica de América del Norte.El secretario en Economía aseguró que ante la presidencia de Donald Trump, se presenta una oportunidad de tener un esquema de dialogo trilateral con Estados Unidos, Canadá y México, lo que representará un nuevo esquema para el comercio en América del Norte: “Creo se nos presenta una gran oportunidad, en tener un esquema del dialogo trilateral para poder redefinir la siguiente orientación de la relación de América del Norte y poder realmente darle al comercio una fortaleza”.Aseguró que aunque no se hable mucho de Canadá, y se enfoque más en las relaciones con Estados Unidosa, este país representa una parte medular en las relaciones del hemisferio norte.Al finalizar el primer día de la REC 2017, Juan Pablo Castañon, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), junto con empresarios mexicanos, participó en el panel “Sinergias entre el sector público y el sector privado: definiendo el lugar de México en el mundo”, donde se señaló que los empresarios mexicanos, con presencia e inversiones en ciudades y entidades claves de Estados Unidos, tienen la capacidad de incidir mediante acciones de acercamiento estratégico y cabildeo en las decisiones de los tres órdenes de gobierno referentes a los temas que más importan a México y los mexicanos.En el panel se consideró que los empresarios son un actor protagonista en la política exterior y cuya labor se suma al diálogo político de México con Estados Unidos.